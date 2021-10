Az egymillió forintos négyzetméterár küszöbön a luxuslakás piac már régen átlépett, a két-három milliós négyzetméterár mellett újabban már akár a négy-öt millió forintos kategóriába lövik be az építők a felső kategóriás lakóingatlanok árát. Piaci szakértők szerint nehéz pontos, illetve jellemző négyzetméterárakat meghatározni, ezen a területen az egyedi árképzés terjedt el, és hívószóként leginkább a különleges adottság és a csúcsminőség működik.

A vásárlók által elvárt műszaki tartalom ma már kimagasló jelentőséggel bír, a kilencvenes évek elejéhez képest ilyen téren is átalakult a luxus kategória fogalma

– mondta a VG-nek Szeder Krisztina, a Duna House Prime ingatlanszakértője, akinek tapasztalatai szerint ma már szinte nélkülözhetetlen az okosotthon technológia, aminek segítségével akár távolról is teljes mértékben vezérelni és felügyelni lehet a hőszabályozást, a kamera- és riasztórendszert. Kimagasló a hőtechnika jelentősége, a normál ingatlanoknál is egyre elterjedtebbek a hőszivattyús hűtés-fűtési rendszerek, ami a luxus ingatlanok körében még inkább jellemző, a klasszikus klímaberendezéseket pedig egyre inkább felváltja a mennyezet- és falhűtés.

Fotó: MÓRICZ SABJÁN SIMON/VG

Az esztétikai elvárásoknak többnyire a minimál trend felel meg, ami külföldön ma már kicsit változatosabban jelenik meg, kis késéssel ezt követi majd a hazai piac is. Várható, hogy előbb-utóbb nálunk is megjelenik a szürke-fehér dizájnt felváltó színesebb, harsányabb lakberendezés. Az örökpanoráma és a tágas belső terek, az egyes hálószobákhoz tartozó önálló fürdőszobák iránti igénnyel párhuzamosan a pandémia nyomán megjelent a tágas külső területek, a minél nagyobb kertre vonatkozó elvárás. Szeder Krisztina hozzáteszi: a lokációt viszont a korábbinál rugalmasabban értelmezik a vevők, akik megfelelő ingatlant keresnek, bárhol legyen is az. Mindennapos lakhatásra akár a Balatonon is vásárolnak, újabban a Fertő-tó is egyre népszerűbb, és új sláger lehet a Tisza-tó, ahol csak a megfelelő kínálat szűkös még.

Az építőipari kapacitás- és a munkaerőhiány, a kivitelezések csúszása miatt a luxus kategóriában inkább a kulcsrakész, azonnal beköltözhető ingatlanokkal lehet érvényesülni.

Az új építésűekre is a befejező fázishoz közel, leginkább kész állapotukat látva szerződnek a vevők, a felújításra, átépítésre szoruló ingatlanokat nehéz, vagy sokáig tart és gyakran áron alul lehet most eladni a tervezhetetlenné vált költségek miatt.

Megjelent a piacon egy olyan új vevőkör, amelyik nem az ár, hanem az életérzés alapján válogat és választ, számukra nem akadály az akár milliárdos nagyságrendű vételár sem – árulja el a luxusingatlan szakértő. A Duna House illetékese szerint a felső ár kategóriában nemrég még aktív kínai és orosz vevők visszaszorultak, de a kereslet nem csökkent, noha a négyzetméterárak emelkedésével az árak is elszabadultak. Néhány éve a 100-150 millió forint volt a luxus kategória kapuja, ma már 200 millió forint alatt nem igazán találni ilyen színvonalú ingatlant, hiszen bizonyos méret alatt nem lehet erre a piacra benevezni. Kivételt az egészen különleges, egyedi helyen lévő lakások jelenthetnek, ahol – csak – az alapterület lehet a szokásosnál kisebb.

Hatalmas hiány mutatkozik építési telkekből, miután az elmúlt öt évben elképesztő mértékben fellendült a lakásépítési piac, és Budapesten, valamint az agglomerációban korábban hihetetlen magasságokba szöktek a telekárak.

A hőszivattyú elterjedése sokat enyhített a közművesítési gondokon, hiszen a legbonyolultabb a gáz bevezetése volt, de a gázfűtésre már nincs nagy igény, elég, ha a telekre bevezették a villanyt, a víz biztosítása és a szennyvíz elvezetése pedig egyedileg is megoldható.

A luxuspiacon évek óta stabil, sőt, növekvő keresletet látva az építők is bátrabbak lettek, bele mernek vágni a felső kategóriás ingatlanfejlesztésekbe, még ha elsőre meglepően magas árakat hoznak ki a számítások.

A rózsadombi volt SZOT-szálló épülete helyén magasló luxus társasház példája is erre biztatja őket, a korát megelőző nagyságú négyzetméteráron kínált ingatlanban rendületlenül vadásznak eladó lakásokra az érdeklődők.

Hiteltől sem ódzkodnak

Bár a luxusingatlanok vásárlói köre befektetésként is tekint a tranzakcióra, a megvásárolt lakásokba jellemzően beköltöznek, vagyis otthonuknak szánják azokat a vevők. A hitelfelvétel ebben a szegmensben sem idegen a vásárlóktól, a többszáz milliós ingatlanok vételárát többen akár 50 százalékban pénzintézeti kölcsönből fedezik – tudtuk meg.