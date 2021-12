Az abroncsgyártást is sújtja, hogy ázsiai beszállítóinak nincs elég konténere, ezért a szükségesnél jóval kevesebb alapanyagot és készterméket küldenek Európába. Már öt abroncsgyárat bezártak a kontinensen, a megmaradók pedig még nehezebben elégítik ki a 300 milliós európai abroncspiac igényeit. A globális nehézségek miatt a hazai gyártóknak is nehézségeik támadtak az elmúlt egy évben, például a Hankook által használt alapanyagok jelentős része is az Európai Unión kívülről érkezik. „Eddig sikerült fenntartanunk a folyamatos gyártást, amely teljes kapacitással zajlik, az éves tervet pedig száz százalék feletti szinten tudjuk teljesíteni. Alapanyag-beszerzéseinknél igyekszünk nem kizárólagos partnerekre támaszkodni, hanem hogy ugyanazt az alapanyagot több, akár tengerentúli és európai régiós jóváhagyott beszállítótól is be tudjuk szerezni” – közölte a VG-vel a Hankook Tire Magyarország Kft.

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A Michelin nyíregyházi egysége is teljes kapacitással dolgozik, és eddig szintén tartotta a termelési tervet a vállalat tájékoztatása szerint, holott előfordul fennakadás a kaucsuk tengeri szállításában. „Ellátási láncainkat a poliészter és poliamid alapanyagok világpiaci hiánya érintette, de a termelésprogramozói csapat sokat tett a termelés kiegyensúlyozásáért, így ez a helyzet nem befolyásolta a nyíregyházi üzemünk gyártását” – emelte ki Nemes Attila, a Michelin Hungária Kft. ügyvezetője és a nyíregyházi Michelin-gyár vezetője. Hozzátette,

a növekvő energiaárak miatt a vállalat felgyorsítja energiahatékonysági projektjeit, és kész azoknak a technológiai fejlesztéseknek a folytatására is, amelyekkel minimalizálhatja az energiaárak előre nem látható alakulásának hatásait.

A logisztikai nehézségek a tatabányai Bridgestone-gyárat is érintik, az alkatrészellátás szállítási határidői 30, de esetenként 80-90 százalékkal is megnőttek, főként a vezérlőegységek és a nagyszámú beépített szenzort tartalmazó elemek esetében – ismertette a helyzetet Zoltán Gábor, a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. beszerzési csoportvezetője. A termelés azonban itt sem szünetelt, és a tervet is tartották, holott az elmúlt három–hat hónapban több alkatrész és pótalkatrész szállítási határideje megnőtt. Somogyi Zoltán, a vállalat LSCM-menedzsere és beszerzési vezetője lapunknak elmondta, hogy a szállítási nehézségek miatt pluszköltségeik keletkeznek, például a konténerek késése miatt esetenként légi fuvarokat kell szervezniük, de nőnek a sztenderd bekerülési és működési költségek is. A tatabányai üzem a termelési volumenének csak a 20 százalékát szállítja autógyáraknak, az azokon kívüli piacra gyártott abroncsok esetében viszont a piaci reakció nagyban befolyásolja a kiszállítási tervet, a termelést és azt, hogy hová milyen típusú abroncsot juttatnak. Somogyi Zoltán elmondása szerint azok a bizonytalansági tényezők, amelyek ezt a 80 százalékot érintik, számtalan gyártási, technológiai és logisztikai mozzanatra, folyamatra hatnak. Emiatt rendkívül megnő a gyártás és tárolás komplexitása, illetve előtérbe kerül a dinamikusan változó igényekre való rugalmas reagálás képessége.