Megszavazták a parlamentben a kormány egészségügyi tárgyú törvénycsomagját. Elfogadták a csomagküldéssel történő gyógyszer-kiszállítás lehetőségének törvényből való törlését, a rendelet 2022. január 1-én lép hatályba, mondta Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) elnöke a VG-nek.

Hankó Zoltán hozzátette: a legelső és legfontosabb feladatnak azt tartja, hogy a csomagküldés lehetősége rendeleti szinten is törlésre került. Ezzel párhuzamosan a házhozszállítás és az internetes gyógyszerrendelés jelenlegi szabályozását is meg kell újítani. Az erre vonatkozó javaslatokat már előkészítették. A gyógyszert szedőnek nemcsak a gyógyszer biztonságát kell garantálnunk, hanem adatainak védelmét, továbbá a veszélymentes és adekvát használathoz szükséges információkat is. A gyógyszertáraknak pedig meg kell teremteni az online térben történő szabályszerű működés feltételeit. Hozzátette: a gyógyszertáraknak meg kell teremteni az online térben történő szabályszerű működés feltételeit.

A MGYK elnöke szerint a gyógyszer – még akkor is, ha vény nélküliként került engedélyezésre – veszélyes üzem. A vény nélküli gyógyszerek használatát megelőzően a beteg nem találkozik az orvosával, és a csomagküldés jelenlegi gyakorlata kizárja a gyógyszerészével való konzultációt is.