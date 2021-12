A magyar kormány 2020-ban hirdette meg klíma- és természetvédelmi akciótervét, ennek keretében jelentették be, hogy Magyarországon is bevezetik az italcsomagolások visszaváltási rendszerét. A tavaly év végén elfogadott törvényi szabályozás szerint a PET- és üvegpalackok, valamint az alumíniumdobozok visszaváltási rendszere várhatóan 2023 júliusában indul el hazánkban, amelynek segítségével 90 százalékot is meghaladó mértékű szelektív gyűjtést lehet majd elérni, azaz az italcsomagolásoknál pár éven belül megvalósulhat a hulladékmentes, azaz körforgásos gazdasági modell. A hazánkban megvásárolható műanyag és üveg italospalackok, illetve az alumínium italosdobozok 100 százalékban újrahasznosíthatók, azaz alkalmasak arra, hogy használat után ismételten palackokká váljanak, vagy egyéb értékes alapanyag készüljön belőlük.

Fotó: Ujvári Sándor / MTI

Visszaváltási rendszerek már Európa számos országában működnek, melyeknek közös jellemzője, hogy az italgyártók és -kereskedők szoros együttműködésével jöttek létre és működnek. Ezekben a rendszerekben a termékek árán felül megfizetendő visszaváltási díj bevezetésével biztosítják, hogy az italcsomagolások akár 90 százalék feletti arányban visszakerüljenek a zömében kereskedelmi egységekben létrehozott gyűjtőpontokhoz, mivel a palackok visszavitele után a fogyasztók teljes mértékben visszakapják a visszaváltási díj összegét.

Annak érdekében, hogy egy minél hatékonyabb, az uniós és hazai jogszabályi előírásoknak megfelelő és a fogyasztók számára is kényelmes és zökkenőmentesen működő rendszer jöhessen létre, az italgyártók és a kereskedelem magyarországi iparági szövetségei egy példaértékű összefogás keretében az elmúlt egy évben kidolgozták a hazai visszaváltási rendszer megvalósításának lehetséges módozatait és kereteit. A stratégiai koncepció a nemzetközi jó gyakorlatok és a hazai piaci adottságok figyelembevételével készült el. Az iparági szervezetek a tanulmánnyal a kormányzati döntéshozók munkáját szeretnék támogatni annak érdekében, hogy

Magyarországon Európa egyik leghatékonyabb és legkorszerűbb visszaváltási rendszere jöhessen létre az italcsomagolásoknál.

Az együttműködő iparági szervezetek a stratégiai koncepciót el fogják juttatni a kormányzat és a visszaváltási rendszer kialakításában érintett döntéshozók számára. A szervezetek javasolják továbbá, hogy álljon fel egy a kormányzat, az italgyártó vállalatok és a kereskedelmi szektor képviselőiből álló munkacsoport, amely közösen határozná meg a visszaváltási rendszer kialakításának részletes szabályait.

A visszaváltási rendszer stratégai modelljének kidolgozásában a Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség, a Magyar Sörgyártók Szövetsége, a Magyar Szeszipar Szövetség és Terméktanács, a Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége, az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség és az Országos Kereskedelmi Szövetség vett részt.