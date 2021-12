A Work Force várakozásai szerint ezek a lehetséges vállalkozói reakciók a minimálbér emelésére:

Már eldőlt, hogy jövőre bruttó 200 ezer forintra emelkedik a garantált minimálbér, ebből (kedvezmények nélkül) nettó 133 ezer forint marad a munkavállalóknál. A garantált bérminimum összege ezzel egy időben bruttó 260 ezer forintra nő, ami (kedvezmények nélkül) nettó 172 900 forintnak felel meg.

Ráadásul az alacsonyan tartott bér egy idő után már nem lesz vonzó a helyi munkaerő számára, így bizonyos munkákra külföldről kell dolgozókat keresni. Nemcsak Nagy-Britannia próbál a kontinensről átcsábítani kamionsofőröket, hanem több hazai szektorban és régióban is az tapasztalható, hogy külföldi munkaerő nélkül nem boldogulnak a munkáltatók.

Azokból az országokból, ahonnan a magyar vállalatok hagyományosan toborozzák munkavállalóikat (Ukrajna, Románia), már egyre kevesebben hajlandók Magyarországra jönni dolgozni.

A jövőre életbe lépő magyar 200 ezer forintos minimálbér is csak 550 eurót jelent (október végi árfolyamon számolva), de mindenképpen versenyképesebbé teszi a munkaerő szemében a hazai vállalkozásokat a régiós vetélytársakhoz képest.

A gazdasági növekedés fenntartásához szükséges külföldi munkaerő további bevonzásában is elengedhetetlen a minimálbér emelése. Ez viszont a bértorlódás néven ismert jelenség miatt hatással lesz a nem minimálbéres alkalmazottakra is. Egy ilyen emelés ugyanis nemcsak azokat a munkavállalókat érinti, akik a tényleges minimálbért kapják, hanem azokat is, akik a közvetlenül fölöttük lévő bérsávokban – nagyjából bruttó 350 ezer forintig – keresnek. Ha ugyanis a minimálbéres fizetések beérik vagy megközelítik az ő fizetésüket, akkor azt is emelni kell, hogy a helyzet ne okozzon a cégen belül bérfeszültséget