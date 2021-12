Egy kis hazai gyógyszergyártó termékeinek ára a harmada az átlagos gyógyszeráraknak, egy doboz ezekből átlagosan 970 forintba kerül – mondta Ásványi Tibor, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége kkv-bizottságának elnöke a szervezet konferenciáján. E vállalkozások nonstop és akut válságkezelésben vannak. Ugyanakkor ezek a kis- és középvállalkozások adják a hazai gyógyszerkincs 2 százalékát, és minden tizedik általuk gyártott gyógyszer hazai fogyasztók kosarába kerül. Tavalyi árbevételük meghaladta a 22,1 milliárd forintot, míg 2019-ben 22,3 milliárd forint volt.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Ásványi Tibor szerint

szükség lenne a gyógyszergyártókat terhelő adók mérséklésére, valamint az alacsony árú gyógyszerek árának rendezésére.

Fontos lenne az is, hogy a budapesti és a Pest megyei gyógyszergyártó kkv-k is igénybe vehessék a hazai és az uniós pályázati forrásokat. A gyógyszerek egyedi azonosításának (szerializáció) pluszköltségeit már el is felejtették a cégek, holott az ehhez szükséges rendszer kiépítése a kkv-knak is többmilliós kiadással járt.

Az érintett cégek 2008 és 2020 között megduplázták a forgalmukat, az eredményességük is számottevően javult. Az export az összértékesítésük 25 százalékát adta, a belföldi értékesítésük pedig csökkent.

A szektort 1947-ig 101 hazai kis gyógyszercég képviselte, ma csak nyolc. Magyarországon összesen 19 gyógyszergyártó működik. A nagyokban összesen 15 ezren dolgoznak, a kkv-nál 900-an.

A hazai gyógyszeripari kkv-kat a saját tulajdonosaik vezetik, ami Ásványi Tibor szerint hihetetlen motivációt ad a cégeknek. A kis vállalkozások tevékenysége teljes körű: kutatnak, fejlesztenek és gyártanak és kereskednek is. Termékportfóliójuk széles, előállítanak vényköteles gyógyszert, táplálékkiegészítőt, vitamint és fertőtlenítőszert is. A koronavírusos betegek gyógyításához használt Favipiravirt is az egyik hazai kkv gyártja.

A kormány tavaly döntött arról, hogy a hazai lakosság ellátásbiztonsága érdekében kiemelt forrást von be az egészségiparba. Az Egészségipari Támogatási Program keretében 67 milliárd forint támogatás jutott az egészségügyi gyártásra, továbbá 87 milliárd forintból 57 támogatott cég 83 projektet valósul meg – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a konferencián. Ásványi Tibor erre reagálva hozzátette: a hazai kkv-k ötmilliárd forint segítséget kaptak, többek között gyógyszerfejlesztésre és kapacitásbővítésre, továbbá az ellátási láncoktól való függetlenedésre, hogy ne legyenek kiszolgáltatva elsősorban az importnak.

A telemedicina miatt 2020-ban – mivel a betegek három hónapra előre felíratták a gyógyszereiket – hihetetlen terhelés érte a gyógyszertárakat, a gyártókat és a nagykereskedőket is. Tavaly elmaradt az influenzajárvány, a betegek akut problémákkal nem jártak orvoshoz, így jelentősen visszaesett egyes termékek forgalma, például a köptetők vagy a gyermekeknek felírt kúpoké. Volt olyan termékkategória, amelyek forgalma 90-95 százalékkal esett.