Évente nagyjából 15 millió tekercs csomagolópapírt használ fel a hazai lakosság, ebből 10 millió tekercset karácsonykor, vagyis a teljes fogyasztás kétharmadát. A karácsonyi csomagolópapírok zömét európai gyártóktól szerzik be a kereskedők, főként Németországból, Svájcból, Olaszországból és Dániából – mondta a VG-nek Orgován Katalin, a Nyomda- és Papíripari Szövetség elnöke, a Pátria Nyomda Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette, Kínából származó csomagolópapírt körülbelül tíz éve nem értékesítenek a magyar kereskedők, mert a tekercsek nagy térfogata miatt nem éri meg a szállításuk.

Magyarországon minimális mennyiségű karácsonyi csomagolópapír készül, az is inkább prémiumtermék.

Fotó: Shutterstock

Minőségben és árban is nagyok a különbségek a szakember elmondása szerint, hipermarketekben egy tekercs akár 200 forintért is kapható, míg a vastag, prémiumminőségű papír általában ezer forintba kerül. Sokféle trend hat a csomagolópapírok mintájára, de továbbra is a hagyományos színek dominálnak, azaz az arany és a piros.

A környezetvédelem még nem gyakorol nagyobb befolyást erre a piaci szegmensre, csak néhány nagy áruház kér nyilatkozatot arról, hogy az érintett papír felelős gazdálkodás során készült, de nincs különösebb általános előírás.

Európában a csomagolóanyagok 86 százalékát hasznosítják újra, Magyarországon csak körülbelül 60 százalékát. A csomagolópapírt helyettesítő zacskókat viszont sokan elteszik és továbbadják. Évente körülbelül hárommillió zacskó fogy Magyarországon.

Egyre nagyobb a szükség az újrahasznosításra, mert Európában papírhiány van.

Mivel a járvány alatt a kereslet visszaesése és a gyárak leállása miatt csökkent a termelés, most, hogy újra nagy a papír iránti igény, hiány alakult ki. Ezt tovább erősíti, hogy sok műanyag terméket papírra cserélnek a gyártók, a szállítási költségek emelkedése nyomán pedig több termék gyártása visszakerült Kínából Európába. Az online értékesítés növekedése miatt is egyre több csomagolóanyagra van szükség, például a hullámpapír gyártása elvonja a forrásokat a grafikai papírtól, amelyre a könyveket is nyomtatják.

Mindez a karácsonyi csomagolópapírokat nem érinti, a nagykereskedőknél ugyan már elfogytak, de a boltokban várhatóan nem lesz hiány. Orgován Katalin elmondása szerint a karácsonyi csomagolópapírok néhány százaléka minden évben megmarad, a kereskedők eltehetik a következő szezonra, ám erre az idén várhatóan nem lesz lehetőségük. Az idén a papíralapanyag 50 százalékkal drágult, amit a nyomdák kénytelenek voltak beépíteni az árakba.