Összességében 30 százalékkal több új diákmunka-pozíció volt idén, mint egy évvel ezelőtt, a minőségi munkát végző fiatalok bére pedig átlagosan 20 százalékkal emelkedett

– derül ki a Job Force iskolaszövetkezet adataiból. Ráadásul egyre több pluszjuttatásban részesítik a fiatalokat a munkaadók, amire szükség is van, hiszen a diákok foglalkoztatásában is egyre inkább ugyanazok a trendek érvényesülnek, mint a főállású dolgozóknál: nőnek a munkát vállaló diákok elvárásai, amelyekhez a vállalatoknak alkalmazkodniuk kell, ha meg akarják őrizni versenyképességüket.

Fontos a tanulmányokkal összeegyeztethető munkaidőbeosztás, akár a home office is

– mondta Papp Nóra, a Work Force HR-szolgáltatóhoz tartozó Job Force üzletágvezetője.

Fotó: Balázs Attila

Az idén fokozatosan futott fel a diákmunka iránti igény a hazai munkaadóknál. Az első negyedévre még erősen rányomta a bélyegét a Covid-járvány, a második negyedévben megindult a lassú növekedés, majd a nyári szezonban – párhuzamosan a vendéglátás és a turizmus beindulásával – nagymértékben erősödött a diákmunkások iránti kereslet.

A legnépszerűbb szektorok a vendéglátás, a turizmus és a rendezvényszervezés voltak,

de szektortól függetlenül azok a legkeresettebb munkakörök, ahol a diákok rugalmasan, a tanulmányaikhoz igazodva tudnak munkát vállalni, akár csak napi két-három órában. Az átlagórabérek nettó 1100-1300 forint körül mozognak, de egyes kiemelt pozícióknál az 1400–2100 forint közötti órabér sem ritka. Papp Nóra kiemelte: a jól teljesítő diákok nem egy esetben a főállású munkavállalókhoz hasonlóan bónuszban is részesülnek, utazási hozzájárulást is kapnak, sőt egyre több helyen a gyakornoki pozícióknál a SZÉP-kártya-juttatás is megjelenik.