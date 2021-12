A járvány világpiacra gyakorolt hatásai még mindig érezhetők a technológiai iparágban, a Samsung a digitalizált értékesítési folyamatoknak köszönhetően mégis sikeres évet zárhat Magyarországon

– közölte lapunkkal a Samsung Electronics Magyar Zrt. A vállalat a több mint három évtizeddel ezelőtti indulása óta több mint 170 milliárd forintot fektetett be Magyarországon, a jászfényszarui gyárában ezalatt több mint 111 millió tévékészüléket gyártott le. Gyártókapacitását folyamatosan fejlesztette, 2014-ben már a harmadik összeszerelő csarnoka készült el, így több mint 81 ezer négyzetméteren folyik a termelés. A televíziók közül több különleges modellt (például a The Frame, a The Serif és a kültéri The Terrace készüléket) kizárólag a magyarországi üzemében gyárt a vállalat.

A felhasználók életmódja jelentősen átalakult az elmúlt években, a Samsung kutatásai azt mutatják, hogy sokkal több időt töltenek az otthonukban, így a háztartási okoseszközök is egyre fontosabb szerepet kapnak,

és egyre nagyobbak lesznek például a tévéképernyők is. Míg 2020-ban a legyártott készülékek csak kevesebb mint 30 százaléka volt nagyobb 60 colosnál, addig 2021-ben ez az arány 50 százalékra emelkedett.

Fotó: Földi Imre

A globális járványhelyzet és az azt követő szállítási, logisztikai kihívások a Samsung számára is okoztak nehézségeket,

a felhasználók egy szűk köre tapasztalhatott emiatt késést egyes termékek kiszállításában, Magyarországon azonban ez nem volt jellemző.

Több új terméket is bevezetett idén a vállalat, tájékoztatásuk szerint a személyre szabható Bespoke hűtőszekrények, illetve a Neo QLED és Lifestyle tévékészülékek piaci fogadtatása is pozitív volt. Augusztusban bemutatták legújabb, összehajtható Galaxy Z Fold3 5G és Galaxy Z Flip3 5G telefonjaikat. A vállalat egyébként világszinten és Magyarországon is a piacvezetők között szerepel a mobiliparban.

Magyarországon a Samsung Electronics a beszállítói kört is figyelembe véve közel nyolcezer embernek ad munkát.

Az alkatrészek egyre nagyobb arányban érkeznek magyarországi beszállítóktól, akiknek a száma mára elérte a 29-et. „A Randstad 2021-es felmérése szerint jelenleg a Samsung Magyarország legvonzóbb munkáltatója, valamint a PwC 2021 Legvonzóbb Munkahelye Díj technológiai vállalatok kategóriájában 2. helyezést értünk el, emellett a Samsung globális elégedettségi felmérésén az európai gyárak között is 2. helyezést értünk el” – közölte lapunkkal a vállalat.

A Samsung bevétele 2019-ben meghaladta a 2 milliárd eurót, és 2020-ban is jelentős maradt az exportforgalma. Idén a vásárlók még rugalmasabb kiszolgálásához elindult a saját webáruháza, így a magyar felhasználók már közvetlenül a Samsung weboldaláról is megrendelhetik a készülékeiket. A cég szerint ez is hozzájárul ahhoz, hogy sikeres legyen a gazdasági évük.