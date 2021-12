„Több beszállítónk e-mailben jelezte, hogy újabb komoly áremelésre készül 2022. január 2-től. Ami már biztos, hogy a kilincsek, rúdzárak 5 százalékkal, a párkányok 15 százalékkal, a ragasztók és a purhabok gyártói 15 százalékkal, az ablakgyártók 6-10 százalékkal drágábban szállítanak jövőre, de van olyan ablakgyártó partnerünk is, amelyik már december 22-ére előrehozta az időpontot. Idei áron megrendelni nyílászáróit vagy árnyékolóit 2021. december 20-ig tudja az előleg befizetésével” – értesítette ügyfeleit egy budapesti ablakforgalmazó cég a múlt hét végén. Biztosan nem egyedüliként próbálta potenciális vásárlóit mielőbbi döntésre bírni a drasztikus áremelések előtt.

Fotó: KALLUS GYÖRGY / VG

Három tényező miatt lesz drágulás, és ezek egyike sem olyan, aminek megszűnésére rövid távon remény lenne

– közölte a VG megkeresésére a Magyar Építőanyag Kereskedelmi Egyesület (ÉKE) elnöke, a Lambda Systeme Kft. ügyvezetője, Wiesinger Raimund. Az építőanyag-árszintekben három fő tényező, a szállítási költségek megugrása, a gyártáshoz felhasznált energia drágulása és az intenzív bérnövekedések hatása adódik össze. Megdrágult a tengeri és a közúti fuvarozás, nőtt az alkatrészek ára, ami együttesen mintegy 20 százalékkal dobja meg a szállítási költségeket. A következő fél évben nem várható változás, a szálas hőszigetelő anyagok gyártása például rendkívül komoly energiafelhasználással jár.

A gyártóktól két-három hete folyamatosan érkeznek az áremelésről szóló értesítések, van, aki csak a készlet erejéig tudta garantálni a korábbi árakat, de az utolsó napokban tapasztalt felfokozott vevői érdeklődés miatt sok kereskedő raktárkészlete lecsökkent, ők már csak emelt áron tudnak szerződni. A kereskedők nem emelték meg az árrésüket – szögezte le az ÉKE elnöke, rámutatva, hogy közel ezer építőanyag-kereskedő között olyan verseny van a piacon, ami nem teszi lehetővé, hogy az árrés változzon.

Még bizonytalanabb, hol állnak meg az árak, hiszen a munkabér-növekedést a magas infláció tovább pörgeti, az energia világpiaci árrobbanása pedig ugyancsak folyamatos pluszköltséget jelent. Utóbbi az építőanyag-gyártásban az átlagosnál nagyobb mértékben van hatással a termelői árakra – érzékeltette a helyzetet és a kilátásokat Wiesinger Raimund. Az ÉKE elnöke szerint az év végéhez közeledve egyre biztosabbá vált, hogy elkerülhetetlen a jelenlegi állapothoz képest 10-15 százalékos építőanyag drágulás, ami egyes szegmensekben a 20 százalékot is megközelíti, vagy el is éri.

Az építőanyag-kereskedők igyekeznek az év végéig olyan készleteket felhalmozni, ami lehetővé teszi, hogy a drasztikus áremelések ne, illetve minél kevésbé befolyásolják a folyó munkák árazását, ezért nagyobb készlettel fordulnak most, mint eddig bármikor. Aki most megvásárolta és kifizette az árut, még az áremelés előtti áron kapja meg, amennyiben az a piacon egyáltalán elérhető. A hiánytermékeknél nem volt megoldás a lekötés, a lapostetők kivitelezéséhez szükséges kőzetgyapot és PVC például nagy importkitettségű építőanyag, aminek szállítási határideje is sokszor bizonytalan, árazása pedig hektikus. Az ajtók most nemcsak képletesen, hanem valóban záródnak, a kereskedések többsége legkésőbb december 23-án bezár, és a gyárak sem feltétlenül szállítanak már a két ünnep között – mondta a szakmai egyesület elnöke.