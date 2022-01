A diákmunka szervezésében, ebben a különleges szegmensben a digitalizált HR nagyon jól bevált: értékes időmegtakarítást jelent a diákoknak, a partnereknek, valamint a versenyképesebb áraknak köszönhetően kisebb kiadást a cégeknek, amelyek az így felszabadult összeget diákjaik fizetésére költhetik.

Az ötlet nem túl régen, a Covid-járvány itthoni kitörésekor, 2020 márciusában fogalmazódott meg a Corvinus közgáz szakára járó Bege Áron fejében, aki megosztotta azt Bőhm Zsombor évfolyamtársával – nem mellesleg jó barátok. Érdekesség, hogy korábban riválisok voltak, hiszen pár éven át mindketten sakk-diákolimpiákon versengtek.

Ahogy nagyobbak lettek, mindketten a saját bőrükön tapasztalták a diákfoglalkoztatás adminisztratív „nyűgét”, a rendszer körülményességét, így képben voltak abban, hogy min lenne érdemes javítani. Csapatot szerveztek – először Kecskés Csoma és Szabó Miklós csatlakozott, akik szintén jó barátaik, s féléves tervezés után, 2020 őszén elindították a Quantum Iskolaszövetkezetet.

Megy az üzlet

Persze a dolognak nem csak a sakk-diákolimpia és némi diákmunka az előzménye. Az alapítóknak több korábbi közös projektjük volt és van. Így például fontos eredményük a Diákmunkatérkép.hu. Itt egyetlen oldalra terelték az összes diákállás-hirdetést, első körben nonprofit alapon.

Magát a Quantum Iskolaszövetkezetet tehát 2020 szeptemberében jegyezték be, akkor mindössze egyetlen diákjuk volt.

A múlt év januárjában egy-, októberben pedig már közel tizenötmillió forintos forgalmat bonyolítottak, ekkor már több mint 120 tanuló foglalkoztatásával.

Ez azért nagy siker, mert valójában a nyáron fejezték be szoftverük tökéletesítését, így nem is foglalkoztak igazán a B2B-s értékesítéssel.

Tavaly szeptemberben bekerültek a Start it @K&H inkubátorprogramba. Akkor ráálltak az ügyfél- és diákszerzésre, s már a lekötött szerződéseik alapján is legalább félmilliárdos forgalommal terveztek 2022-re. Nagy sikernek tartják, hogy bejutottak a fenti projektbe, melynek keretében komoly szakmai segítséget kapnak. Emellett a befektetők figyelmét is felkeltette a vállalkozásuk, aminek köszönhetően az idén még nagyobb léptekkel bővülhetnek.

Ráadásul jelenleg több multival tárgyalnak, s három további, meglehetősen nagy partnerük is van már. Ez két vállalati és egy intézményi együttműködést jelent, amely 2022-ben egyenként is több száz diák foglalkoztatását eredményezheti.

Itthon fejlődnek

Egyelőre nem terveznek külföldi terjeszkedést – ám az egész hazai diákmunkaszektort meg szeretnék reformálni és új, digitális alapokra helyeznék. Ez nagy feladat, ám a növekedési ütemük bizakodásra adhat okot.

Az itthoni ágazat egyébként évi 60-80 milliárdos forgalmat generál, amely ettől az esztendőtől még nagyobb lesz, hiszen a kormány bejelentette a 25 év alattiak szja-mentességét – ez pedig az összes hazai vállalatot jelentősen ösztönzi majd tanulók alkalmazására.

A diákmunka a munkavállalók részéről ugyanis kvázi adómentes foglalkoztatási formává válik. Így az elsődleges ügyfélcélpont az alapítók számára az új évben is minden olyan cég lesz, ahol egyszerűen és költséghatékonyan szeretnének tanulókat alkalmazni.

A fő feladat most az, hogy értékajánlatukat eljuttassák az összes fontosabb, a diákmunkára is építő magyar vállalathoz. Azokkal pedig, akik még nem alkalmaznak tanulókat, meg kell értetni, hogy ők nem terhet jelentenek. A fiatalok nagyon jó, komolyan vehető munkaerőnek számítanak.

Azt tapasztalták, hogy a befektetők nyitottak, hiszen egy digitális, folyamatautomatizáló megoldást kínálnak nekik egy létező, sőt erős piaci igény vonatkozásában – ez pedig mostanság eléggé fókuszban van a versenypiac minden területén.

