A viselhető okoseszközök piacán már egy évvel korábban is kiemelkedően teljesített a Huawei, 2021-ben pedig újabb eszközöket mutatott be a magyar piacon. Ennek is köszönhető, hogy az egy évvel korábbihoz képest mintegy 90 százalékkal nőtt a Huawei által értékesített viselhető okoseszközök száma Magyarországon – közölte a Huawei Technologies. Az üzletág legtöbb termékszegmense szintén kiválóan teljesített: a notebook kategória értékesítése 40 százalékkal, a vezeték nélküli fülhallgatóké pedig 48 százalékkal nőtt. Az okostelefonok eladásai pedig a tavalyi év végén újra lendületet kaptak a nova9 készülék októberi bemutatását követően.

Fotó: Wang Gang / Imaginechina /AFP

A Huawei tavaly számottevően, az egy évvel korábbihoz képest majd a duplájára növelte értékesítését az online csatornákon és ehhez hozzájárult a vállalat közelmúltban megnyílt webshopja is.

Az idén várhatóan az okostelefon szegmens további lendületet kap, 2022 január végétől két új zászlóshajó termék, a HUAWEI P50 Pro és a HUAWEI P50 Pocket okostelefonok is kaphatók lesznek Magyarországon. Emellett a tavalyi évhez képest idén a magyar vásárlók számára elérhető Huawei okostelefon modellek száma is jelentősen nő.

„Komoly siker, hogy a Huawei márka ismertsége és elismertsége továbbra is kiemelkedően magas, 98 százalékos a magyarok körében. Várakozással vegyes izgalommal tekintünk a jövőbe, hiszen idén is számos újdonsággal készülünk, és bízom benne, hogy a magyar vásárlók jól fogadják ezeket a termékeket” – mondta Thomas Liuchao, a Huawei Technologies Hungary Fogyasztói Üzletágának ügyvezető igazgatója.

A vállalat idei célkitűzése, hogy minden meglévő termékkategóriában növelje a márkaismertségét és a piaci részesedését.

Egyrészt jelentős mértékben bővíti termékkínálatát 2022-ben, emellett folytatja Smart Scenario elnevezésű stratégiáját, amelynek középpontjában a PC-k, tabletek, okostelefonok, okosórák közötti minél egyszerűbb és gördülékenyebb, teljes ökoszisztémát alkotó együttműködése áll.