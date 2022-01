Még mindig sok a turisztikai célra, azaz rövid távú kiadásra szánt lakás a hosszú távú bérleti piacon, ahol a nemzetközi turizmus leállása miatt bevétel nélkül maradt Airbnb-lakások tulajdonosai átmeneti menedéket találtak, bár a korábbiaktól jócskán elmaradó összegű bevételhez jutottak csak. Éppen ezért ideiglenes megoldás sokuk számára a hosszú távú albérletezés, tény azonban, hogy

az átlagosnál magasabb szintű plusz kínálat jelentősen megemelte a bérbe adott lakások átlagos nívóját.

2020 egyértelműen a bérlők éve volt, amikor a korábbiaknál számottevően szerényebb díjért költözhettek a korábban megszokottnál színvonalasabb, frekventált helyen lévő albérletbe – összegezte a piaci trendeket a Rentingo.com alapítója, Danóczy Balázs a VG podcastnak.

Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

A bérbeadási és közösségi platform adatai szerint még a tavalyi év első fele is nagyon kedvező feltételeket teremtett a bérlőknek,

a bérleti díjak árszintje tavaly márciusban benézett 140 ezer forint alá, majd erről a mélypontról rugaszkodott el, és emelkedik azóta folyamatosan.

A koronavírus járvány egyes hullámai egyre kevésbé okoztak meglepetést, így egyre kisebb amplitúdójú hullámokat keltettek az albérletpiacon – fogalmazott a piaci szakértő.

Budapesten már az idén, a második félévben elérhetik újra a bérleti díjak az átlagosan 170 ezer forintos szintet, ahonnan 2020 januárjában, az addigi időszak csúcsán lerángatta azokat a járvány.

Az elmúlt – kis híján már – két év jelentős nyomot hagyott az albérletpiacon, ahol veszélyes könnyítésekkel, például a korábban jellemzően két-három havi kaució egy havira csökkentésével is próbálkoztak sokan bérlőt fogni. A váratlan kiadásokra fedezetet biztosító kaució összegének csökkentése nem volt jó irány, a helyzet normalizálódását mutatja az is, hogy a bérbeadók 90 százaléka már újra kéthavi bérleti díjnak megfelelő összeget kér – tudtuk meg.

Fotó: VG

A járványidőszakban az új bérleti szerződések futamideje is változott, a korábbi egy év helyett a válság idején akár három hónap fixbe is belementek a bérlők és a bérbeadók. Miután egyszerre jelent meg jelentős új kínálat és tűnt el jelentős volumenű kereslet a turizmus-vendéglátás leállása, valamint a digitális oktatás és a home office térhódítása miatt vidékre költözők miatt, általános volt a bizonytalanság a piaci szereplők körében. Az Airbnb-zés lefagyása miatt előbb csak az első, majd a második év is kiesett a rövid távú lakáskiadás piacán, ahová a nagyobb bevétel miatt a többség várhatóan visszacsekkol majd – a szakember várakozásai szerint.

A jelenleg már a 160 ezer forintot közelítő budapesti átlagos kínálati ár nagyon csalóka

– figyelmeztetett Danóczy Balázs -, és még egy-egy budapesti kerületen belül is akár 40 százalékos bérleti díj különbségeket lehet találni. A legfrissebb, múlt havi adatok szerint 143 ezer forintért keresnek a bérlők, átlagosan 158 ezerért hirdetnek a bérbeadók kiadó lakást Budapesten, ahol a bérleti díjak tavaly a kereslet élénkülésének hatására indultak emelkedésnek. Továbbra is kedvelt befektetési terület a lakáspiac, a bérbeadásra vásárolt lakások azonban jelentősen eltérő bérleti díj hozammal működnek - szögezte le a Rentingo.com alapítója, aki szerint a bérbeadási piac a kedvező adózási feltételek miatt jelentősen kifehéredett, a bérbeadók túlnyomó többsége maga ragaszkodik a szerződés megkötéséhez.