Mintegy 15,5 milliárd forint értékű, nagyszabású színházfejlesztés zajlik Debrecenben, ahol a helyi társulat és a közönség is nagyon várja, hogy elkészüljön és beépüljön a Csokonai Fórum,

és modernizált formában újranyisson a város egyik jelképének számító kőszínház. Az építkezés polgármesteri bejárásáról beszámoló Turizmus.com tudósítása szerint Gemza Péter, a Csokonai Színház igazgatója a színpadtechnika kapcsán a dupla – gyűrűs – forgószínpad szerelésére hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy már a színház korábbi forgószínpada is az egyik legnagyobb ilyen berendezés volt Magyarországon.

Forrás: VisitDebrecen

Az új, gyűrűs rendszer pedig azt teszi lehetővé, hogy a forgószínpad egyszerre két irányban tud majd elmozdulni. A középső részén lesz egy olyan, 5×5 méteres díszletező emelő, amely lehetővé teszi azt, hogy egy új jelenethez akár a zajló előadás közben is új díszletelemeket lehessen elhelyezni a színpadon.

Teljesen megújul a színház fényparkja és hangosítási rendszere is.

A felújítás befejezését követően 609 néző foglalhat helyet állandó, teljes értékű ülőhelyen, s 66 pótszék is elhelyezhető majd. Korábban több mint 500 ülőhely volt a színházban, de ebből csupán 350 volt olyan, ahonnan a színpadot teljes mértékben lehetett látni.

A hangtechnika megújulása során a nagyothallók számára külön audiotechnikai rendszer áll majd rendelkezésre, hogy ők is a lehető legteljesebb mértékben élvezhessék az előadást. A színház épülete alkalmas lesz arra, hogy mozgássérültek – beleértve nemcsak a nézőket, hanem például a színház zenekarának érintett tagjait is – akadálytalanul vehessék igénybe. A polgármester szerint Debrecenben jelenleg az ország egyik legmodernebb színháza készül.

A Csokonai Színház épületében nagyon sok új technikai megoldás lesz,

s ugyanez igaz a Csokonai Fórumra is, ahol a színház instrukciói szerint zajlik a színháztechnikai beruházás. Jó ütemben haladnak a munkálatok, s egészen biztos, hogy a színházlátogatók 2023-ban birtokba vehetik a Csokonai Színház épületét, amelynek a felújítását a Hunép Zrt. végzi. A 9,622 milliárd forintos beruházás finanszírozásának állami forrása részben a Modern városok program, részben a Debrecen 2030 program.

Forrás: VisitDebrecen

A Csokonai Fórum belsőépítészeti, színháztechnikai munkái kapcsán Papp László elmondta, azok megfelelő ütemben zajlanak, és most már biztos, hogy az eredeti befejezési határidő – ami 2022 augusztusa lenne – előtt, már az esztendő első felében – a remények szerint májusban – birtokba veheti ezt a színházi teret a felújítási, átépítési munkálatok miatt immár több mint másfél éve „hontalannak” mondható társulat. Nagyon jól halad a színpadtechnika kivitelezése, az Orfeum a padlóburkolási munkálatok híján gyakorlatilag készen van, s az ahhoz kapcsolódó teraszrész is használhatóvá válik majd. A stúdiószínház is majdnem elkészült, ott hamarosan a fénytechnika kiépítése zajlik.

A kamaraszínházban színpadépítési munka és burkolás folyik, amit a nézőtér berendezése, a világítás és a hangtechnika kivitelezése követ.

A következő hetekben, hónapokban a Csokonai Fórumban jellemzően burkolási munkák folynak majd.

A polgármester szavai szerint e két – a Csokonai Színház épületét és a Csokonai Fórumot érintő – színházi fejlesztésnek a város életében rendkívül nagy jelentősége van. A Csokonai Fórum fejlesztése Debrecen határon átnyúló regionális szerepkörének nagyon fontos eleme. Hazánkban, de még – a fővárosokat leszámítva – talán a kelet-közép-európai régióban sincs még egy olyan város, ahol egyidejűleg két ilyen léptékű – Debrecen jövőképét, kulturális szerepkörét érdemben befolyásoló – kulturális fejlesztés zajlana – hangsúlyozta Debrecen polgármestere.