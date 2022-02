2020-ban világszerte 74,9 millió hektáron, 3,4 millió mezőgazdasági termelő foglalkozott ökológiai termeléssel. Miként arról korábban az Agrokép beszámolt, a legnagyobb ökológiai területekkel Ausztrália, Argentína és Uruguay rendelkezik. A mezőgazdasági művelés alatt álló területek legnagyobb hányadát pedig Liechtenstein (41,6 százalék), Ausztria (26,5 százalék) és Észtország (22,4 százalék) állította át ökológiaira a vizsgált időszakban.

Rekordnövekedés Európában

Az ökológiai gazdálkodásba vont területeket és a piac nagyságát tekintve 2020-ban rekord évet mutatott Európa. Az ökotermékek piaca elérte az 52 milliárd eurót, az ökológiai gazdálkodásba vont terület pedig a 17 millió hektárt. A biotermékek piaca 15 százalékkal nőtt az előző évhez képest, ami az elmúlt évtized legmagasabb növekedési rátája. A bővülés részben annak köszönhető, hogy a járvány miatt jelentősen nőtt az egészséges élelmiszerek iránti érdeklődés. A világjárvány hatására 2020-ban a bio piacok sok országban első alkalommal mutattak kétszámjegyű növekedést, azon egyszerű oknál fogva, hogy az emberek főként otthonról dolgoztak és gyakrabban főztek. Az egészség, a környezetvédelem és az éghajlatváltozás hatásainak csökkentése az élelmezési szokásainkon keresztül kiemelten fontos kérdésekké váltak.

Csak az EU tagállamokat tekintve 2020-ban 14,9 millió hektárt, a mezőgazdaságilag művelt területek 9,2 százalékát művelték öko előírásoknak megfelelően.

Csaknem 2,5 millió hektárral Franciaország lett az új, első számú ország az ökológiai termőföldek méretét tekintve az EU-ban, őt Spanyolország (2,4 millió hektár), Olaszország (2,1 millió hektár) és Németország (1,7 millió hektár) követi. Az európai bio kiskereskedelmi forgalom tekintetében a legnagyobb piac még mindig Németországé (14,99 milliárd euróval).

Fotó: ÖMKI

„A legújabb statisztikai adatok is megerősítik, hogy a termelésnek és a feldolgozásnak lépést kell tartania a dinamikusan bővülő bio piaccal. Ezt a fejlődést az Európai Unió Farm to Fork, azaz Termőföldtől az asztalig stratégiája is előirányozza, és a tagállamok új Közös Agrárpolitikája lehet az eszköz a megvalósítására” – mondta Dr. Drexler Dóra, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) ügyvezetője, aki egyben az IFOAM Organics Europe (Ökogazdálkodók Európai Szövetsége) alelnöki tisztét is betölti.

Amiben Magyarország élen jár

A 2020-as 301 403 hektárral, 6 százalékos területi részaránnyal még mindig az európai középmezőnyben van Magyarország, több mint 5000 mezőgazdasági termelő, 500-nál több feldolgozó és csaknem 50 unión kívüli területről importot bonyolító vállalkozás állt bio ellenőrzés alatt 2020-ban.

Kiemelkedő, hogy a magyar gyümölcstermő ültetvények 11,5 százaléka, 7306 hektár van öko művelésben, amivel

Magyarország a világ 10. legnagyobb mérsékeltövi bio gyümölcsültetvény területtel rendelkező országa.

Bár kevésbé közismert, az ökológiai gazdálkodás a halgazdálkodásra is kiterjed, 1743 tonna termeléssel a világon 9. helyen szerepelünk az édesvízi ökológiai halgazdálkodásban. Szintén kiemelkedő, hogy a maghüvelyesek termelésére használt terület 24,2 százaléka, azaz csaknem 3000 hektár öko művelésű Magyarországon. Ezeknek a növényeknek a takarmányozásban és a humán élelmiszer vonalon is nagy a jelentősége, hiszen értékes fehérjeforrások.