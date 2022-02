Egészen pontosan 7498 újonnan induló társas vállalkozás bejegyzésével, illetve 2245 társas vállalkozás törlésével zárta a 2021-es évet az építőipar, ami nemcsak cégalapítási rekordot jelent, hanem egyben a társas vállalkozások száma is rekordmagasságokba emelkedett – olvasható az Opten céginformációs közleményében. A 2022-es évet mintegy 63 ezer társas vállalkozással indítja a szektor, amellyel még a 2010-es évek elején regisztrált rekordmagasságú szám is megdőlt.

Az építőipar általában rendhagyó adatokat produkál céginformációs tekintetben a többi ágazathoz képest, és ez nem volt másképpen a járvány ideje alatt sem

– mondta Pertics Richárd, az Opten céginformációs szolgáltató elemzője. Ugyan sok más hazai ágazatra is érvényes volt a tömeges céglapítás az elmúlt 2 évben, de a 2010-es évek környékére jellemző cégalapítási boomot meg sem közelítették az adatok más területeken. Az építőipar 2021-es cégalapítási értéke és a szektorban működő társas vállalkozások száma történelmi csúcsra került.

A cégalapítások értékelésekor felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy mennyire indokolt az ágazatban a társas vállalkozásoknak az ilyen arányú bővülése. A szektort a koronavírust követő gazdasági hullámvölgy elég súlyosan érintette, nagyságrendileg 10 százalékot zuhant az ágazat termelése 2020 során, azonban ezt a visszaesést 2021-ben sikerült ledolgozni, az ágazat teljesítménye a 2019 környéki szintre ugrott vissza 2021 végére, és a trend alapján további növekedés várható. Kétségtelen, hogy keresleti oldalról is kedvező környezet jellemző a szektorra. A családtámogató programok, mint a családi otthonteremtési kedvezmény, a babaváró hitel, illetve a gazdaság általános fejlődése a magyar emberek ingatlanvásárlási hajlandóságával kombinálva jó alapot nyújt a szektor bővüléséhez.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG

A kedvező gazdasági hatások mellett ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról a hatásról sem, hogy válságidőszakban általában több a kényszer jellegű cégalapítás is, amikor más ágazatokból kieső szereplők, akár alkalmazottak indítanak új vállalkozásokat sokszor kényszerből. A céghálózatokat vizsgálva az is elmondható, hogy nagyon sok a leány- és testvérvállalkozás, azaz az építőipar korábbi szereplői is alapítanak újabb cégeket újabb profilokkal, szolgáltatásokkal.

Az ágazat helyzetét tovább árnyalja a már általánosnak nevezhető munkaerőhiány, illetve az építőanyagárak emelkedése is.

Összességében tehát nem lehet a szektor helyzetét kiemelkedően kedvezőnek nevezni. „A gazdasági adatokat, keresletet nézve indokolt lehet az építőipari cégszám bővülése, válságidőszakban is sok sikeres vállalkozás születhet, de a rekordmagas cégalapítási értékek ettől még nem indokoltak, a most induló társas vállalkozások átlagos várható élettartama alacsonyabb, mint a korábbi években” – emelte ki az Opten elemzője.

Az építőipari gazdasági háttér elemzésekor nem szabad megfeledkezni az ingatlanpiac helyzetéről sem. Az ingatlanárak emelkedése egyelőre fűti a szektort, de a magas infláció és hitelkamat visszavetheti az ingatlanpiaci keresletet. A hazai keresetek bővülése ráadásul nem tudja követni az ingatlanpiaci árakat, az ingatlanpiaci változások pedig nagyon gyorsan az építőiparra is átterjedhetnek.

Bár az építőipar jelenleg a hazai gazdaság egyik húzóágazatának mondható, a gazdasági hullámvölgyeket, recessziós időszakot nem viselte túl jól a szektor az elmúlt évtizedekben. A cégjogi környezet és az építőipari szabályozás ugyan sokat fejlődött a 2000-es évek elejéhez képest, már jóval több a tőkeerős vállalkozás, de még mindig az építőipar az egyik legnagyobb cégfluktuációt mutató hazai ágazat.

2021-ben ugyan csak 2245 társas vállalkozást töröltek, de ez annyira nem releváns adat a kényszertörlési eljárások korábbi szüneteltetése miatt.

Annál aggasztóbb a helyzet, ha az induló felszámolási eljárásokat nézzük. Tavaly 1165 felszámolási eljárást tettek közzé, ami az elmúlt 6 év legmagasabb értéke, azaz a tartozásokat hátrahagyó vállalkozások száma magasabb, mint az elmúlt években. Végelszámolási eljárás 754 cégnél indult 2021 során, ami 2014 óta szintén a legmagasabb érték, tehát arányaiban sok vállalkozó dönt a cége megszüntetése mellett.

Fotó: Shutterstock

A 2022-es év cégalapítások tekintetében várhatóan szintén erős lesz, de további emelkedés nem várható. A cégtörlések száma azonban a 2019 környéki szintre fog visszaemelkedni, de a törlések száma messze elmarad majd az újonnan induló vállalkozások számától. Ezek együttes eredőjeként várhatóan 2022-ben is tovább nő az építőipari társas vállalkozások száma, az év végére már a 66 ezret is meghaladhatja majd a szektorban működő cégek száma.

Az Opten – Cégfluktuációs Index (az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez) 2021-re vonatkozó értéke átlagosan 17-18 százalék körül mozgott az építőiparban. Megyei szinten nézve a vizsgált időszak alatt az Opten – CFI Zala, Győr-Moson-Sopron és Baranya megyében érte el a legjobb értékeket, míg a legmagasabb fluktuációt Nógrád, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg produkálta.