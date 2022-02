A SUN nevű spin-off szoftverprojektnek otthont adó REG Zrt. a megújuló-, azon belül is a napenergia-piac meghatározó hazai szereplője, talán a legnagyobb számú üzemeltetett létesítménnyel, hiszen a cég portfóliójában több mint 350 magyarországi naperőmű van. Egy ekkora méretű és elszórtan elhelyezkedő csoport felügyelete rendkívül komplikált lenne megfelelő szoftveres támogatás nélkül. A társaság vezetői azonban nem találtak olyan rendszert a piacon, amely pont azt tudná, ami nekik kell, ezért saját fejlesztésbe fogtak – írja a Figyelő.

A REG Zrt. hazai kivitelezésű szoftvere, a SUN két olyan területen nyújt megoldást, amely a napelemparkok üzemeltetése kapcsán kulcsfontosságú. Az egyik a felügyelet, a másik az úgynevezett menetrendadás. De mi is ez utóbbi? Az olyan megújulóenergia-alapú létesítmények, mint amilyenek a naperőművek, mint ismert, időjárásfüggők. Nyilvánvalóan azon múlik a teljesítményük, a termelésük, hogy éppen mennyi ideig és mennyire süt a nap. Ez utóbbi esetben például még a felhőtakaró vastagsága is lényeges kérdés, azaz látható, hogy nem kis fába vágták a fejszéjüket azok a mérnökök és szoftverfejlesztők, akik ezt az összetett feladatot az elmúlt években megoldották.

A REG Zrt. vezérigazgatója, Pusztai Tamás fejéből pattant ki az ötlet, amelyet a vállalatot megalapított üzletember, Lugos Roland is támogatott.

A megvalósításba pedig bevonták Pusztai Tamás gyerekkori barátját, Müller Csabát, akinek addigra már villamosipari szoftverfejlesztési tapasztalata is volt. Kezdetben külsős fejlesztővel dolgoztak, majd – a hatékonyság és a minőség javítása érdekében – saját fejlesztőcsapatra váltottak, amelyet azóta is Müller Csaba irányít.

Fotó: Getty Images

Közel hat évvel ezelőtt kezdték kimunkálni a mesterségesintelligencia-alapú termelés-előrejelzési szoftverüket. Ehhez számos országból vásárolnak időjárás-előrejelzéseket.

Azért fontos mindez, mert a magyar villamosenergia-rendszert irányító Mavir számára előre meg kell adni, hogy egy adott napon melyik órában várhatóan mennyi energiát fognak termelni a naperőművek. Ezt hívják tehát menetrendnek, s ennek alapján a Mavir kikalkulálja, hogy ha például 100 egység energiából csak 70-et tud nyújtani az adott objektum például szerda délelőtt 10 órakor, akkor abban az órában honnan lesz meg a rendszerben a hiányzó 30 egység. E működési logika alapján nagy jelentősége van annak, hogy az egyes magyarországi naperőművek mennyire jól becsülik meg a napi kapacitásukat, azaz mennyire pontos menetrendet adnak meg.

Az eredményeik alapján valószínűleg nekik van a legpontosabb okoshálózatuk a magyar piacon.

Az üzemeltetést támogató modul egy szoftverből és egy erőműbe kihelyezett ipari mikro-PC-ből áll. Ezekkel nemcsak a gyártók részéről megadott, hanem az általuk definiált hibajelzések és ellenőrzések is futtathatók. Valamint a két rész összekapcsolódik, így az erőművek szabályozhatóvá is válnak, mely képesség az utóbbi időben egyre komolyabb hangsúlyt kap, s a versenypiaci tényezők várható erősödésével ez komoly stratégiai előny is lesz.

Ez ugyan még csak az első ilyen jellegű innovatív fejlesztésük, de már több mérföldkövön vannak túl. A találmányuk első verziója még egy kis helyi szerveren futó erőmű-felügyeleti szoftver volt. A menetrendezési igények megjelenésével és azzal, hogy olyan komoly piaci szereplő is, mint a Mol, az ügyfelük lett, a felhasználói felület és a statisztikai adatok megjelenítése szintén szükségessé vált. Mostanra viszont új alapokra helyezve, nemzetközi szolgáltatásra felkészítve fut a SUN, s ezt szem előtt tartva folyik az újabb modulok fejlesztése.

A vírushelyzet nem befolyásolta jelentősen a REG iparágát.

A meglévő erőműveket üzemeltetni kell, az üzemelő létesítményekhez pedig menetrendet szükséges adni. Az új rendszerek építésére viszont rossz hatással volt a Covid, és az ott tapasztalt csúszások miatt természetesen új ügyfelek sem jelentek meg a piacon, így a várt bővülés elmaradt – ezzel együtt zajlik a villamosenergia-piac forradalma.

A cég szoftverének hála a menetrendezői szolgáltatás 2021. tavaszi felborulása és a kiegyenlítőenergia-árak elszállása ellenére minimalizálni tudták a pótdíjfizetési kötelezettségeket. A kiegyenlítő energiát a Mavir „rakja a rendszerbe”, amikor a naperőművek által megadott menetrend nem pontos, tehát ez – mint a neve is mutatja – a villamosenergia-rendszer egyensúlyban tartását hivatott szolgálni. Ám ez nincs ingyen: a Mavir pótdíjat ró azokra, akik pontatlanul adják meg a menetrendjüket.

A múlt év sikereivel a REG Zrt. és a SUN szoftver már meglévő jó piaci pozíciója tovább erősödött, s mostanra ügyfelüknek mondhatják Közép-Európa legnagyobb naperőművét, a China National Machinery Import & Export Corporation (CMC) által épített kaposvári objektumot, és az MVM saját naperőműveinek sem csak a karbantartását látja el a REG Zrt., hanem a menetrendezését is.

A teljes cikk a Figyelő legfrissebb számában olvasható.