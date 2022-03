Meghatványozta az orosz–ukrán háború az újautó-piac már eddig is tapasztalható problémáit – erről Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének (Gémosz) elnöke beszélt a VG-nek. A jelenlegi helyzetben rajzolódott ki igazán szerinte, hogy Ukrajna milyen jelentős szerepet játszik az alapanyag- és a részegység-beszállításban a járműiparban.

Ennek a bázisnak a kiesése rövid időn belül olyan hiányt okozott, amely újraszabhatja az újautó-piacot.

A kereskedőknél korábban elérhető, akár 10-20 százalékos árengedmények döntően megszűntek, és nagyarányú drágulás is végbement: miután 2019–2021 között a Covid miatt a szegmens túljutott egy 20-25 százalékos áremelésen, amelyet az idén eddig 5 százalék követett, a háború kitörése óta ismét 5-10 százalékkal mentek feljebb az árak Magyarországon. Ezt leginkább a forintnak az euróval szembeni gyengülése generálta.

Fotó: Kallus György

Gablini Gábor hozzátette, hogy ugyan prognosztizálható volt a drágulás 2022-re és 2023-ra is a technológiai elvárások szigorításából fakadóan, de ennek mértékét megfejelte a magyar deviza értékének kiszámíthatatlan alakulása.

A gyártók a korábbi 370 helyett most 400 forintos euróárfolyammal áraznak. Ha ezt a küszöböt nem lépi át a forint, akkor az árfolyam nem indokol további áremelést. Ugyanakkor az iparági környezet rendkívül bonyolult, a jövő pedig nagyban függ attól, hamar véget ér-e a háború Ukrajnában. Ha igen, még mindig kérdés, hogy az ottani kapacitások mikorra épülhetnek vissza. Ez rövid távon biztosan nem teljesül. „Vannak próbálkozások, hogy más földrészekről legalább részben pótolni lehessen a kieső forrásokat, de a hiány valószínűleg hosszabb ideig velünk marad.”

Ha nem következett volna be a fegyveres konfliktus, akkor a most gyakran 12–18 hónapos szállítási határidők az év végére, jövő év elejére konszolidálódhattak volna.

A Gémosz elnöke szerint könnyen megtörténhet, hogy a határidő most meghosszabbodhat. „Ezért azt tanácsolom, hogyha valakinek új autóra van szüksége, minél hamarabb szerződjön, és indítsa el a beszerzést, mert egyáltalán nem biztos, hogy egy-két hónap múlva lesz még árgarancia. Több gyártó már most is hezitál, hiszen jogos felvetés, hogy fenntartható-e az árgarancia intézménye 18 hónapos vagy akár csak hat hónapos szállítási határidőnél.”

Gablini Gábor nem feltételezi, hogy az idén számottevő árcsökkenés állna be, sőt, inkább csak arra lát esélyt, hogy jó esetben fixálódik az árszint, és az áremelkedés megáll. Egyúttal arra is rámutatott, hogy ez a tendencia számtalan más terméknél bekövetkezett, az új autó nem lóg ki közülük.

Mindenesetre a fogyasztóknak arra kell készülniük, hogy listaár szerint tudnak vásárolni. Ez nem jelenti az importőri akciók teljes eltűnését, de ezek nem generálisan, hanem meghatározott időszakokra szólhatnak. Az állapotok nem kedveznek az eladásoknak, a Gémosz elnöke éppen ezért úgy értékelt lapunknak, hogy 2022-ben is elmaradhat az áttörés, és ez az év sem lesz jobb, mint a 2021-es vagy a 2020-as.