Nem pusztán azonnali, hanem hosszabb távú hatásai is lesznek a szomszédban zajló, orosz-ukrán háborúnak Lentner Csaba szerint. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) tanára úgy tartja, hogy a krízis visszavetheti a növekedési kilátásokat, az MNB pedig tovább szigoríthat a forint védelme érdekében.

Fotó: Shutterstock

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legutóbbi kamatemelése is azt bizonyítja, hogy a monetáris döntéshozók képesek erősíteni és stabilizálni a forint árfolyamát. Lentner Csaba egyetemi tanár vélekedése alapján

nem lenne könnyebb akkor sem a helyzet, ha Magyarország tagja lenne az eurózónának. Az euró bevezetése önmagában ugyanis nem jelent megoldást.

A közgazdászprofesszor szerint a magas infláció itt maradhat velünk, az orosz-ukrán háború ugyanis a költségek emelkedésével jár, amelyek azonnal beépülnek az árakba. Európában arra lehet számítani, hogy az Európai Bizottság engedi a járvány alatti költségvetési lazaságot, a hiányok és az adósságok emelkedését, sőt további mentőcsomagok is jöhetnek.

Az NKE kutatóműhely-vezetője kitért arra is, hogy a magyar költségvetésnek is súlyos százmilliárdokba kerülhet a háborús helyzet eszkalálódása, miután ha milliók indulnak meg a mi irányunkba, a humanitárius cselekedetnek fedezetet is kell teremteni a büdzsében.