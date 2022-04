Csütörtökön az egyhetes betét kamatát is tovább emelheti a jegybank

Nem okozott meglepetést a Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi döntése, amely értelmében 100 bázisponttal, 5,4 százalékra emelkedett az alapkamat mértéke. Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője szerint is a várakozásoknak megfelelően nőtt az alapkamat, az egyhetes betéti kamat pedig várhatóan 30 bázisponttal, 6,45 százalékra emelkedik csütörtökön.

Az elemző kiemelte: forint a kamatemelést megelőzően gyengült, azt követően pedig kissé erősödik, azonban a forint árfolyamát jelenleg nagyrészt az orosz-ukrán konfliktus miatti geopolitikai kockázatok és az ebből származó kockázatkerülés, valamint az uniós forrásokkal kapcsolatos bizonytalanságok mozgatják.

Suppan Gergely emlékeztetett: az inflációs kockázatok fokozódása és a korábbi várakozásoknál messze magasabb infláció miatt az MNB a közelmúltban elválasztotta az effektív egyhetes betéti kamatot az alapkamattól, ezenkívül kiszélesítette, valamint aszimmetrikussá tette a kamatfolyosót, annak érdekében, hogy a pénz- és árupiaci mozgások kiszámíthatatlansága miatt növelje a mozgásterét.

Az MNB vezetése üzeneteiben már előkészítette a kamatemelési ciklus folytatását az inflációs kockázatok érdemi emelkedése miatt, amit szinte minden oldalról érkező külső nyersanyagár sokkok mellett az újranyitás kereslet –kínálati súrlódásai okoznak. Az év közepéig további kamatemelésekre számítunk. Az inflációs kockázatok számottevő fokozódása miatt az év közepére 7 százalékig emelkedhet az alapkamat, fokozatosan felzárkózva az egyhetes betéti kamathoz, ami a várakozásaink szerint szintén júniusban érheti el az 7 százalékot. Az év második felében pedig ismét szimmetrikus lehet a kamatfolyosó. Az egyhetes betéti kamat, valamint az alapkamat mérséklésére legkorábban 2023 második félévétől számítunk, amennyiben az inflációs előrejelzések arra utalnak, hogy az infláció 2023 után visszatérhet a toleranciasávba, ezért a jövő év végére a várakozásunk szerint 6,25 százalékra csökkenhet az egyhetes betéti kamat, valamint az alapkamat – tette hozzá az elemző.

Matolcsy György, a jegybank elnöke 15 órától online sajtótájékoztatót tart, amelyen indokolja a jegybank mai döntését.

Regős Gábor, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. makrogazdasági üzletágvezetője elmondta: a jegybank monetáris tanácsa mai ülésén a várakozásoknak megfelelő ütemben, 100 bázisponttal növelte az alapkamat, illetve a kamatfolyosó aljának és tetejének mértékét. Ezzel az alapkamat és az egyhetes betéti kamat közötti különbözet csökkent, bár a mainál kisebb mértékű emelés az egyhetes betéti kamat esetében csütörtökön várható.

Ugyan az egyhetes betéti kamat módosítására hetente van lehetőség, ez alapesetben csak havonta egyszer következik be, kivéve, ha valamilyen turbulenciára kell reagálni. A tanács közleményében az előzőekhez képest újdonság nem található, továbbra is az egyhetes betéti kamat és az alapkamat közötti eltérés csökkentését és a további szigorításokat hangsúlyozza. A jegybank vezetése kiemelte továbbá, hogy a gazdaságpolitika feladata az infláció megfékezése mellett a másik két problémás egyensúlyi mutató (költségvetési hiány, folyó fizetési mérleg) javítása – ennek érdekében javaslatokkal fognak élni a kormányzat számára. Azt is hangsúlyozták, hogy a monetáris politika önmagában nem képes az inflációt visszaterelni a jegybanki célsávba. A monetáris politika tekintetében a következő hónapban a maihoz hasonló lépéseket várunk, míg júniusban az új beérkező adatok és Inflációs jelentés alapján várható döntés.