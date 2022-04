Március után ismét 100 bázisponttal emelte meg az alapkamat mértékét a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa, így az eszköz 5,4 százalékra nőtt. Legutóbb 2013. január végén volt ennél magasabb az alapkamat mértéke, de akkor kamatcsökkentő periódusban volt az MNB, most pedig szigorú kamatemelési ciklust folytat a jegybank a globálisan, így Magyarországon is rendkívül magas infláció hatásainak kiküszöbölésére.

A növelés mértéke megfelel az előzetes várakozásoknak, korábban a VG-nek nyilatkozó elemzők is nagyságrendileg ilyen mértékű kamatemelést vártak. A jegybank mai döntése értelmében a kamatfolyosó is 100 bázisponttal növekedett. Ennek alsó szélét továbbra is az alapkamat és az egynapos jegybanki betét kamata adja, míg a kamatplafont – amely immár 8,4 százalékra nőtt – az egynapos, valamint az egyhetes fedezett hitel kamata.

Fotó: Shutterstock

A jegybank egy óra múlva online sajtótájékoztatót tart, amelyen indokolják majd a monetáris tanács mai döntését, de ezúttal nem Virág Barnabás, az MNB alelnöke tájékoztat, hanem maga az MNB elnöke, Matolcsy György. A jegybankelnök csak különleges esetekben szokott sajtótájékoztatót tartani.

A forint egyébként erősen gyengülő állapotban fogadta a kamatdöntést, hiszen a kedd hajnali, 371 körüli állapotokhoz képest az euróval szemben egészen 375-ös szint fölé emelkedett az árfolyam.