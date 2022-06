Tízből öt magyar szerint jobb most belevágni egy nagyobb lakásfelújításba, mert később drágább lesz és nehezebb lesz megvalósítani is, ugyanakkor a tényleges felújítási kedv csökkent – derült ki a Cofidis Hitel Monitor reprezentatív kutatásából. A felújítást tervezők 20 százaléka valamilyen pénzintézeti kölcsönt is igénybe venne a munkálatok finanszírozására.

Fotó: Shutterstock

A Cofidis Hitel Monitor idei második negyedéves felmérése során az elmúlt két évben lakásfelújítást végzők tapasztalatai, valamint a következő évben lakásfelújítást tervezők várakozásai voltak fókuszban. A magyarok közel fele úgy gondolja, hogy érdemes most megvalósítani a lakásfelújítást, mert később drágább és nehezebb lesz. A megkérdezettek másik fele szerint jobb most várni, mert később olcsóbban és könnyebben megússzák.

Az elmúlt két évben a saját vagy családjuk tulajdonában lévő lakásban élők 36 százaléka végzett valamilyen munkálatot. Idén csökkent a felújítási kedv: míg az NRC felmérése szerint 2019-ben a lakosság 51 százaléka tervezett lakásfelújítást egy-két éven belül, most jóval kevesebben csupán 17 százalék szeretne festeni vagy tapétázni.

A fűtéskorszerűsítés is terítéken A legtöbben festést, a mázolást és a tapétázást (59 százalék), valamint a fürdőszobafelújítást (28 százalék) terveznek. A magyarok 20 százaléka pedig a fűtési rendszer cseréjén vagy korszerűsítését tervezi az elkövetkező egy évben. A legtöbben modernebb, környezetbarátabb megoldást keresnek. A fűtéskorszerűsítésen gondolkodók 16 százalékát pedig az motiválja, hogy biztosabban hozzáférhető energiaforrásra váltson.

A munkálatok átlagosan 2,4 millió forintba kerültek az elmúlt két évben. A legtöbb felújítás drágább lett, átlagosan 700 ezer forinttal került többe, mint eredetileg tervezték. Jellemzően önerőből történtek a munkálatok: 73 százalék saját forrást, illetve megtakarítást is felhasznált, 11 százalék vett fel valamilyen pénzintézeti kölcsönt.

Ehhez képest az idén felújításban gondolkodók kétharmada tervez meglévő, saját forrást is használni, 20 százalékuk pedig valamilyen pénzintézeti kölcsönt vesz igénybe.

Akik idénre tervezik a munkákat, leginkább az áremelkedéstől tartanak: 56 százalék attól, hogy drágább lesz az anyag, 41 százalék, hogy a munkadíj kerül majd többe, 37 százalék pedig attól, hogy nem lesz elég a pénze a munkálatok befejezéséhez. Azok számára, akik már túl vannak a felújításon, a drágább alapanyagon túl a megfelelő szakember megtalálása, az elhúzódó felújítás és a kényelmetlenségek, kosz, zaj voltak a valódi megpróbáltatások.

A nehézségek ellenére a többség nem bánta meg, hogy belevágott. Ha mégis, akkor a legtöbben azt, hogy nem számoltak a munkálatok elhúzódásával, nem gyűjtöttek össze több pénzt előre, a feszültségeket egymáson vezették le partnerükkel, valamint azt, hogy a spórolás miatt végül nem azokat a dolgokat vásárolták meg, amelyek igazán tetszettek nekik.