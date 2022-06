A kormánynak az volt a dolga a költségvetés kialakításakor, hogy átgondolja a jövő évet. Szerintünk a háború elhúzódik, a 2023-as év szorongásokkal teli lesz, gyötörni fogja a háború és annak következményei – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában, aki először ült a mikrofon elé a kormányalakítás óta.

„Van mentségem, hogy nem voltam itt a műsorban az elmúlt öt hétben. Kormányt kellett alakítani, ami megterheli az embert" – szögezte le a kormányfő. A háború kapcsán megjegyezte, bár Magyarország kimarad a konfliktusból, az infláció minket is gyötörni fog, egyrészt az energiaárak, másrészt a brüsszeli szankciók miatt. Orbán Viktor szerint a háborús inflációt kezelni képes költségvetést állítottak össze, ennek összefüggésében hozták létre a honvédelmi és rezsivédelmi alapot.

A miniszterelnök hangsúlyozta, a rezsicsökkentést és a családvédelmet is megvédi a kormány. Hozzátette, hamarosan közzéteszi a rezsivédelmi intézkedések átalakítását. Elárulta, közel 100 ezer kisvállalkozás továbbra is maradhat a rezsicsökkentésben. Ismét felhívta arra a figyelmet, hogy az árstopok 5-6 százalékkal csökkentették az inflációt Magyarországon, és amíg az Európai Unió finanszírozza és tovább nyújtja a háborút, addig a pénzromlást nem is lehet megállítani.

Magyarország az egyetlen, amely folyamatosan a békéről beszél, nem a háborútól – mutatott rá Orbán Viktor, hangsúlyozva, a szankciókkal az egész európai gazdaságot tönkre fogják tenni, ezért a békét kellene finanszírozni. Vannak olyan üzleti körök, amelyek érdekeltek a háborúban – tette hozzá.

A benzinárstopot érintő brüsszeli kritikákról azt mondta, van logika abban, amit mondanak, hiszen ez nem fekete és fehér történet. Úgy véli, békeidőben áldásos szabály, hogy bizonyos szabályok egységesen, mindenkire vonatkoznak, ám most rendkívüli időket élünk. Brüsszel messzebb van a háborútól – mondta a miniszterelnök, aki közölte, ilyenkor nem csupán szabad, hanem muszáj eltérni az általános szabályoktól. 700 és 900 forint között lenne a benzin literje enélkül – mondta.

„A háborús zónához földrajzilag közel lévő országok nehezebb helyzetben vannak" – jelentette ki Orbán Viktor. Az olajembargó ügyében kacsának nevezte a tervezett vámintézkedéseket, és közölte, csata közben nem nagyon látott senkit maga mellett, pedig más országok is élvezhetik a Magyarország által kiharcolt kedvezményeket. Győzött a józan ész – fűzte hozzá.

Az olaj is úgy kezdődött, mint most a gáz – utalt a kormányfő a legújabb tervezett embargóra. Megjegyezte, kezdetben a németek abszolút ellenezték az olajembargót, a végére viszont az ország vezetői az intézkedés legnagyobb támogatói lettek.

„A gázembargó nem csupán Magyarországnak árt, egész Európát tesszük tönkre" – emelte ki. A béke hangján a magyarokon kívül nem sokan beszélnek, csak a szankciók, szankciók, szankciók… – fűzte hozzá.

Az extraprofitadóról a miniszterelnök azt mondta, ha olyan egyszerű lenne áthárítani, akkor nem tiltakoznának azok, akiket érint. „Nem egy mulya kormány vagyunk, tenni fogunk ellene" – jelentette ki Orbán Viktor, aki megérti, hogy az üzletemberek minél több profitot szeretnének. Szerinte van egy jó tapasztalatunk a 2010-es különadók esetében, és úgy véli, a nagy cégeknek a rendkívüli helyzetben most többet kell cipelniük a közös teherből, ám néhány év után a magyar gazdaság növekedésének hála még több profitot realizálhatnak.

„Néhány kis stiklit leszámítva nem fogják áthárítani a különadókat" – jelentette ki Orbán Viktor.

Az árstopokkal kapcsolatban azt mondta, körültekintően kell eljárni, ezért is dolgozik több gazdasági szakember az új kormányban. A kormányfő szeretné meghosszabbítani az intézkedést, de még további egyeztetésekre van szükség. Ha béke van, akkor gyorsabban tudjuk kivezetni ezeket az intézkedéseket, ha háború van, akkor nem, vagy sokkal lassabban – közölte.