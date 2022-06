Ahogy arról a VG már szerdán beszámolt, Thierry Breton, az Európai Unió belső piacért felelős biztosa felszólította Magyarországot, hogy függessze fel a külföldi rendszámú autók eltérő árú üzemanyagának értékesítését. A hírről a Reuters adott hírt egy levél alapján, amelyet a francia politikus Palkovics László technológiai és ipari miniszternek címzett. Ebben kilátásba helyezte, hogy amennyiben a magyar kormány nem tesz eleget a követelésnek, az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít Magyarországgal szemben és végső soron kész bíróságra vinni az ügyet. Megkeresésünkre a Technológiai és Ipari Minisztérium azt válaszolta:

A benzinár emelkedését a háború okozza. Háborús helyzetben a kormánynak jogában áll megvédeni a magyar embereket. Ezért a kormány a benzinárstopot fenntartja.

Vízbe dobott kő

A lépés egyértelműen újabb feszültséget generál Brüsszel és a magyar kabinet között. A kormány világossá tette, az üzemanyagárstop célja, hogy a lakosság számára folyamatosan biztosított legyen a megfizethető üzemanyag. Az intézkedésnek köszönhetően a magyar emberek több mint fél éve a legalacsonyabb árat fizetik az üzemanyagért egész Európában. Ezzel párhuzamosan pedig jelentős megtakarítást könyvelhetnek el. A Századvég szerint egyedül június hónapban átlagosan 21 ezer forintot takaríthatnak meg ezzel a magyar háztartások.

Fotó: Shutterstock

Magyarországon 2,4 millió háztartás használ autót, az árak korlátozása tehát körülbelül 5,5 millió embert érinthet. A benzinárstopnak köszönhetően egy átlagos 50 literes tankolással 12 ezer forintot spórolnak meg a magyar autósok. Csak februárig összesen 22,4 milliárd forintnyi benzinpénz maradt a járműtulajdonosoknál, becslések szerint május közepéig további 44 milliárd forint a megtakarítás.

Zabálja az inflációt

A döntésben ugyanakkor markáns gazdaságpolitikai megközelítések is visszatükröződtek. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a bejelentéskor jelezte, hogy abban bíznak, hogy az ár felső határának rögzítése segítséget jelent a gazdaságnak és hozzá tud járulni az infláció mérsékléséhez is. Ezt a számok igazolták: az üzemanyag-fogyasztás súlya a fogyasztói kosárban hat százalék, így egy 7–10 százalékos áremelkedés hatására az infláció 0,4–0,5 százalékponttal lenne magasabb a jelenlegi szintnél. Csakhogy június elejére a világpiaci árak érvényesülésével már 768 forint lenne a benzin és 751 forint a gázolaj. Vagyis a magyar árakhoz képest a különbség 290-270 forint, ami mintegy 60 százalékos arány.

Árstop-kronológia

Mint ismert, a kabinet 2021 november közepén literenként 480 forintban rögzítette a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi árát. Akkor a benzinkutakon a 95-ös benzinért 506 forint/litert, a nem prémium gázolajért 512 forint/litert kellett volna fizetni, ezeket az árakat váltotta fel a hatóságilag maximalizált 480 forintos árszint. Azóta ennél csak olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj, de drágább nem. A benzin esetében az árnyékár csak egy rövid időszak (2021. december 8-ától egy hétig) erejéig került a rögzített árszint alá, a gázolajnál egyszer sem következett be ilyen. A lépést eredetileg három hónapra vezették be, de február közepétől meghosszabbították, május közepén pedig július elsejéig tolták ki. Hogy lesz a folytatás, az kétséges, mindenesetre a ma megjelent Mandinerben Hernádi Zsolt Mol-vezér amellett érvelt, hogy a következő hónaptól fokozatosan ki kellene vezetni a hatósági árazást.

Időközben azonban többször is szigorodtak az üzemanyagárstop szabályai. A kormány február 28-tól 480 forintban maximálta az üzemanyagok nagykereskedelmi árát is, hozzájárulva ezzel a kiskereskedelmi benzinkutak versenyképesebb működéséhez. Március 11-én az árstoppal való visszaélések, az üzemanyagturizmus és a pániktankolás miatt rendeletben vezették be, hogy a 7,5 tonna feletti gépjárművek csak kijelölt üzemanyagkutakon tankolhatnak, piaci áron. Ez egyaránt érvényes a magyar és a külföldi kamionokra. A nemzetközi felségjelzésű járművek kategóriájában már a 3,5 tonnás össztömeget meghaladók sem vásárolhatnak hatósági áras üzemanyagból. A rendelet rögzítette, hogy a tömegközlekedési vállalatok sem élhetnek a 480 forintos árazással. Végül május 27-től kétféle ártípussal lehet találkozni a benzinkutakon: a hatósági és a piaci árak is kint lesznek, de csak a magyar rendszámú autók tankolhatnak a rezsicsökkentett árú üzemanyagból.

A szomszéd fűje

A kormányzat hangsúlyozta, hogy erre azért van szükség, mert meg kell akadályozni a visszaéléseket. A határközeli kutak forgalmán jól látszott, hogy tömeges üzemanyagturizmus indult be, amely már az ellátásbiztonságot fenyegette. A kereslet intenzitását jól mutatja, hogy az idei első negyedévben 34 százalékkal több üzemanyagot adtak el a márkás láncok hazai kútjain, mint tavaly ugyanekkor. A szomszédos országok állampolgárai értetően meglátták a lehetőséget a rögzített magyar üzemanyagban. Egy határmenti lakosnak megéri néhány kilométert utazni és Magyarországon tankolni, hiszen egy tartálynyi benzin esetében akár 15-30 eurót is meg tud fogni a tankolás költségén.

Csakhogy az Európai Bizottság és Thierry Breton éppen ennek a lehetőségnek az elvágását nehezményezi. Szerintük ugyanis az, hogy a magyar piacon a más EU-tagországokban regisztrált járművek üzemanyagára 50-60 százalékkal magasabb, mint a magyar rendszámúaké, közvetett diszkriminációnak és az uniós szabályokkal ellentétesnek minősül. Ez az érvelés ugyanakkor nem veszi figyelembe, hogy részben éppen a brüsszeli háborús szankciók emelik az árakat és gerjesztenek háborús inflációt. Az uniós logika alapján erre az a megoldás, ha mindenki, kivétel nélkül kifizeti a magasabb árat. Mivel Magyarország inkább az árszint mérséklésének útjára lépett, az EU szankciókat helyezett kilátásba, pedig ehelyett maga is megpróbálhatná csökkenteni a piaci árszabást.

Papírforma

Ez a megállapítás azonban nem érte váratlanul a kormányt. Rogán Antal kabinetminiszter már egy május végi háttérbeszélgetésen úgy fogalmazott, hogy mindent kétséget kizáróan vita lesz erről az EU-val. Gulyás Gergely pedig ugyancsak egy május végi kormányinfón azt hangsúlyozta, hogy bár megértik, hogy a helyzet újszerű, amit nyilván az EU is értékel, de nyilvánvaló, hogy a külföldiek kedvezményes árú magyarországi tankolása visszaélésszerű joggyakorlás volt.

A jogi vitában érdemes lesz figyelni, hogy mennyire veszi el az Európai Bizottság támadásának élét a kettős üzemanyagár alkalmazásáról szóló rendeletnek az a passzusa, amely lehetőséget teremt külföldiek számára is a 480 forintos hatósági árhoz való hozzáféréshez. Ez kimondja, hogy abban az estben, ha az adott külföldi államban szintén hatósági áron tankolhatnak a magyar autósok, akkor a külügyminiszter egy rendeletben teheti lehetővé az adott állam autósainak a hatósági áron való tankolást.