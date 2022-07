Tovább emelte a jegybank az egyhetes betéti kamatát, ahogy azt előző nap Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke már jelezte,

az MNB a múlt heti 50 bázispont után ezúttal 200 bázisponttal, 9,75 százalékra emelte az effektív kamatot, ami minden várakozást felülmúlt.

Muszáj volt valamit lépnie a jegybanknak, miután napok óta óriási nyomás alatt van a forint. Kedden a bankközi devizapiacon egy euróért 417 forintot is kértek, de a főbb devizákkal szemben is jelentős volt a gyengülés. Virág Barnabás szerda délutáni megszólalása is kellett ahhoz, hogy korrekció kezdődjön. A jegybank alelnöke egyértelművé tette, hogy a forint gyengülése veszélyezteti az árstabilitási célokat, amire az MNB a mai egyhetes betéti tenderen határozottan reagálni fog. Ezek után a hazai fizetőeszköz ledolgozott valamennyit a napi veszteségeiből, de így is mínuszban maradt.

A forint gyengülése különösen június eleje óta látványos, miután az amerikai inflációs adatok továbbra sem jeleznek fordulatot, emiatt a Fed nagymértékű kamatemelésbe kezdett, ami mind az eurót, mind a kockázatosabb, régiós devizákat folyamatos nyomás alatt tartja. Eközben a hazai inflációs adatok sem mutatnak biztató képet, júniusban 11,5 százalék lehetett a fogyasztói árak emelkedése.

Nem hatotta meg a forintot az MNB lépése

A váratlan kamatemelés hírére csak rövid ideig tartotta magát a forint, fél 10 után pár perccel már 414-nél jegyezték az euróval szemben.