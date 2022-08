Európai uniós szintű válságkezelést sürgetnek az európai műtrágyaipar szereplői. A háború és az Oroszországgal szemben hozott szankciók tovább súlyosbították az energiaválságot. A régóta tartósan magas, és várhatóan tovább emelkedő földgázárak miatt az európai műtrágyaipar jelentős versenyhátrányba került – közölte az ágazatot képviselő európai szövetség.

Fotó: Shutterstock

A Fertilisers Europe rámutatott, hogy példátlan válsággal néz szembe a műtrágyapiac, mivel több mint 1000 százalékkal emelkedett egy év alatt az ágazat számára legfőbb energiahordozó, a földgáz ára. A termelési költségek 90 százalékát a földgáz adja.

Az energiahordozóért az európai szereplőknek több mint tízszer többet kell fizetniük, mint az Egyesült Államokban. Ez a piaci versenyben jelentős hátrányt okoz és veszélybe sodorja az élelmiszer-biztonságot is.

Az EU-t okolják a legnagyobb gyártók

Az európai ágazati érdekképviselet arra figyelmeztette az uniós döntéshozókat, hogy az Oroszországból érkező földgáz importját, így a kontinens energiafüggőségét nem lehet a műtrágyagyártás tönkretételével csökkenteni.

A Fertilisers Europe arra figyelmeztetett, hogy az Európai Uniónak sürgősen felül kell vizsgálnia energia- és földgázpolitikáját annak érdekében, hogy az európai mezőgazdasági termelés biztonságát fent lehessen tartani és a gyártók ne a kontinensen kívül folytassák működésüket.

Leállások jelzik, mekkora a baj

A szövetség arra is felhívta a figyelmet, hogy több üzem leállásra, vagy a termelés jelentős visszafogására kényszerül az energiaválság miatt.

Az üzemek leállása az iparág melléktermékét, a szén-dioxid hozzáférhetőségét is korlátozza, aminek tovagyűrűző hatása más iparágakban is komoly gyártási nehézségekhez vezet.

Veszélyben a sör

A sörgyártók is jelezték: az energiaválság műtrágyaiparra gyakorolt katasztrofális hatásainak ők is áldozataivá válnak. Félő, hogy a szénsavas italokhoz szükséges, kevés ideig tárolható, így azonnali felhasználást igénylő szén-dioxid előállítás a műtrágya gyártásának visszafogásával azonnali ágazati katasztrófához vezethet a söriparban is.

Fotó: Shutterstock

A Politico arról írt, hogy a brit kocsmatulajdonosok, a lengyel sörgyártók és a kisüzemi sörfőzdék a műtrágyapiaci feszültségek hírére pánikba estek. A gyárak mellett a vendéglátást is érzékenyen érintené egy komolyabb piaci krízis.

Súlyos éhínséghez vezet a szankciós politika

Gyakorlatilag hozzáférhetetlenné válhat a világ legnagyobb részén a műtrágya, ha a földgáz ára nem csökken, vagy az ágazat nem kap uniós mentőövet.

Összességében a szakmai szövetség a szankciós és energiapolitika azonnali megváltoztatását látja az egyetlen megoldásnak.

A műtrágya nélkülözhetetlen a mezőgazdaságban, a növénytermesztésben. A jelenlegi terméshozamok töredékét tudnák csak betakarítani a gazdálkodók műtrágyázás nélkül. Ráadásul a szer használatára, kedvező hatásának kifejtésére csak nagyon korlátozott időszak áll rendelkezésre.

A világ legnagyobb műtrágya-előállítója Oroszország, ám szintén a szankciós politika miatt az orosz műtrágya korlátozottan értékesíthető a világpiacon, ráadásul a szállítás is jelentős nehézségekbe ütközik.

Az árakban is visszaköszön a válság

A szakértők arra is figyelmeztettek, hogy a globális műtrágyahiány önmagában árfelhajtó hatású, vagyis a piaci krízis tartósan magas szinten tarthatja az alapanyagok, és gyakorlatilag minden élelmiszer árát. Ráadásul a legszegényebb országokban jelentősen nő az éhezők száma, de a fejlett gazdaságokban is terhet jelent a dráguló élelem, immár a közepes keresetű háztartásokban is.

A műtrágyapiaci válság egyelőre nem érződik az árakban, de a következő hónapokban minden bizonnyal megjelenik a fogyasztóknál is.

Szintén a következő hónapokban épülhet be a fogyasztói árakba az egész Európát sújtó aszály, illetve annak következményei. A VG.hu korábban arról írt, a kontinens termőterületeinek mintegy felén van érvényben riasztás a szárazság miatt. A jelenlegi előrejelzések szerint pedig a szárazság leghamarabb csak novembertől enyhülhet. A károk felmérésére és számszerűsítésére egyelőre még várni kell.