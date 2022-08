Két év alatt összesen 1150 milliárd forint értékű állam beruházás felülvizsgálatát, felfüggesztését határozta el az ötödik Orbán-kormány a beiktatása után szinte azonnal – egy időben az extraprofit-különadó bevezetésével –, hogy kiadási oldalon feszesebb legyen az idei és a jövő évi költségvetés. A munkát a kabinetbe visszatért Lázár Jánosra, az újonnan létrehozott Építési és Beruházási Minisztérium vezetőjére bízta, aki rögvest hozzá is kezdett a több ezer invesztíció áttekintéséhez.

Fotó: Török János

A kormányzat két fontos kikötést tett:

torzók nem maradhatnak, vagyis a már zajló építkezéseket nem hagyják abba, és az európai uniós forrásból megvalósuló projekteket sem érinti a revízió.

Orbán Viktor vidéki körútra küldte

Lázár munkája ezen a héten fontos állomásához érkezett, a miniszter ugyanis az érintett városokban személyesen tájékozódik a beruházások felfüggesztéséről, felülvizsgálatáról és átütemezésről. Mint közösségi oldalán írta, Orbán Viktor miniszterelnök megbízásából keresi fel tárgyalópartnereit, köztük egyházi vezetőket, polgármestereket és országgyűlési képviselőket.

A tárcavezető első útja Veszprémbe vezetett,

nem véletlenül, hiszen a megyeszékhely 2023-ban Európa kulturális fővárosa lesz. A folyamatban lévő beruházásokat Udvardy György érsekkel járta be, a projektek pedig, úgy tűnik, nem szenvednek a csorbát, a látogatásról ugyanis Lázár János azt írta:

A megkezdett munkát folytatjuk.

Ezzel összhangban később Porga Gyula polgármesternek és Ovádi Péter országgyűlési képviselőnek is megerősítette: az elkezdett veszprémi invesztíciókat befejezik.

Fotó: Facebook / Lázár János

A megbeszélések Székesfehérváron, majd másnap Egerben és Miskolcon folytatódtak.

A hevesi megyeszékhelyen a miniszter az ellenzéki polgármesterrel, Mirkóczki Ádámmal is asztalhoz ült, a városvezető Facebook-oldaláról pedig az derült ki: több kérdésben is egyetértés alakult ki a tárgyaló felek között, így például az Egert elkerülő út megvalósításának fontosságában és a 25-ös főút rekonstrukciójában. Mirkóczki beszámolója szerint Lázár támogatásáról biztosította őt a kötött pályás közlekedés fejlesztésében is, vagyis hogy az Egert észak–déli irányban metsző vasútvonalat, több megálló létrehozásával, a hétköznapi közösségi közlekedés részévé tegyék.

Az ugyancsak ellenzéki vezetésű Miskolcon a találkozóról megjelent polgármesteri tájékoztatás szerint az építési miniszter elismerően nyilatkozott a város 2030-ig terjedő fejlesztési elképzeléseiről. Veres Pál úgy nyilatkozott:

Ígéretet kaptunk a partnerségre.

Lázár János vidéki körútjának következő állomása Nyíregyháza lesz.

Fotó: Facebook / Lázár János

Szeptemberben kerülhet a parlament elé az új állami beruházási törvényjavaslat

Mindeközben az építési minisztériumban zajlik az állami beruházásokról szóló új törvény előkészítése is. Az előterjesztés időzítését firtató LMP-s politikus, Keresztes László Lóránt írásbeli kérdésére Csepreghy Nándor miniszterhelyettes azt közölte: júliusban beérkezett számos szakmai és civil szervezet javaslata a témában, ezeket elemezték, értékelték, ebben a hónapban pedig a tárca munkatársai előkészítik a törvényjavaslatot megtárgyalásra.

Szándékaink szerint szeptemberben kerülhet a javaslatcsomag az Országgyűlés elé. Miniszter úr a törvényjavaslattal kapcsolatban az Országgyűlés frakcióival egyeztetést fog kezdeményezni, illetve készen áll bármilyen bizottsági meghallgatásra

– írta Csepreghy Nándor. Lázár korábban egy interjúban azt mondta, a jogszabály új pénzügyi-gazdasági viszonyokat fog teremteni, és új beszerzési, pályáztatási, tervezési, valamint elszámolási rendszert hoz létre.