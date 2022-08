Az első tíz napban 4326 egyéni vállalkozó adta be a szükséges adatlapot annak érdekében, hogy az új kata alá tartozhasson szeptember 1-jétől – közölte a VG megkeresésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Az eddig a kisadózó vállalkozások tételes adója alá tartozók augusztus 1. és szeptember 25. között nyújthatják be nyilatkozataikat, az új kata-alanyiság szeptember 1-jétől jön létre. A NAV arra is felhívta a figyelmet, hogy a tevékenységét év közben kezdő egyéni vállalkozó az új kata választását a webes ügysegéden keresztül jelentheti be, a már működő egyéni vállalkozó a 22T101E jelű adatlapon jelezheti a választását.

Azt már a VG-nek nyilatkozó adószakértő is hangsúlyozta, azoknak is pluszadminisztrációt okoz a törvénymódosítás, akik megfelelnek a radikálisan átalakított kata új, szigorú szabályainak, mert az adónemben maradás nem automatikus. Gyányi Tamás, a WTS Klient adótanácsadási üzletágának vezetője szerint a katából kiszorulóknak a legközelebbi és legegyszerűbb választás az átalányadózás lehet, ám el tudja képzelni, hogy sokan 40 órás munkaviszonyban helyezkednek el, vagy nagyobb ügyfélkörrel, több vállalkozás felé számlázva a cégalapítást is megfontolják. Bajusz Dániel, az EY adójogásza rámutatott, az egyéni vállalkozók az átalányadózás helyett választhatják a vállalkozói jövedelemadózást, valamint az arra jogosultak köre az ekhót is.

A kata átalakítása után a kiesettek átkerülnek valamelyik másik adónem alá, ami magasabb összadóztatást, azaz nagyobb költségvetési bevételt eredményezhet, ám bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a korábbi katás bevételt nem vallják be, a pluszadminisztráció és az adóteher miatt átcsatornázódnak a feketegazdaságba

– jelentette ki Gyányi Tamás. Megjegyezte, az átalányadózás lehetősége mellett is felvetődhet a vállalati oldalról az az elvárás, hogy nem kívánnak magánemberrel üzleti kapcsolatban állni, akár a munkaviszonnyá való átminősítés kockázata miatt is.

A kata módosítása körülbelül 450 ezer embert érint Magyarországon,

a változtatással kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, nem bír el az ország 450 ezer katást, a mostani háborús körülmények között egyszerűen nem fér bele. Bajusz Dániel úgy véli, olyannyira aránytalanná vált az évek alatt a kata, hogy egy idő után mindenki egyetértett abban, hogy valamilyen formában hozzá kell nyúlni. A szakember szerint a mostani döntéssel a jogalkotó célja, hogy az adónem bevezetésekor eredetileg megcélzott mikrovállalói körre szorítsa vissza a katát igénybe vevők csoportját, ugyanakkor megerősítette: lényegében megszűnik a jelenlegi kata, azok, akik mégis jogosultak lesznek rá, már egy új katában folytathatják szeptember 1-jétől.

Az adójogász kijelentette, még becslésekbe sem lehet bocsátkozni azzal kapcsolatban, hogy miként befolyásolja a központi költségvetés adóbevételeit a változtatás, ám az szinte biztos, hogy a katához képest nő az érintettek adóterhe, igaz, 4-5 millió forintig valószínűleg nem jelentősen.