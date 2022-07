Olyannyira aránytalanná vált az évek alatt a kata, hogy egy idő után mindenki egyetértett abban, hogy valamilyen formában hozzá kell nyúlni — mondta a VG-nek Bajusz Dániel, a Vámosi- Nagy Ernst and Young Ügyvédi Iroda adószakértője. A szakember szerint a mostani döntéssel a jogalkotó célja, hogy az adónem bevezetésekor eredetileg megcélzott mikrovállalói körre szorítsa vissza a katát igénybe vevők körét, ugyanakkor elismerte:

lényegében megszűnik a jelenlegi kata, azok akik mégis jogosultak lesznek rá, már egy új katában folytathatják szeptember 1-től.

A munkaviszony alternatívája lett a katás foglalkoztatás

Bajusz Dániel szerint az eredeti jogalkotó szándék a lakosságnak szolgáltató mikrovállalkozási kör adózás alá történő bevonása volt, ennek jegyében a bevezetésekor 73 ezren választották, ez duzzadt fel évek alatt 400 ezerre. Ami miatt szerinte mindenki egyetértett abban, hogy hozzá kell nyúlni, hogy a kata indulásakor 98 ezer forint forint a minimálbér, most meg 200 ezer, miközben az 50 ezer forintos összeg nem változott.

Ez már olyan aránytalanságot és költségmegtakarítást jelentett, hogy a cégek jelentős része katásként kezdte el foglalkoztatni a munkavállalóit.

Idézte a Pénzügyminisztérium 2019-es mérését, amiből világosan kiderült, hogy a katások 40 százaléka előzőleg munkavállaló volt, ráadásul 20 cég foglalkoztatott 4700 olyan katást, akik korábban munkavállalóként dolgoztak. Az adószakértő szerint tehát egyre inkább a munkaviszony alternatívájaként kezdett el funkcionálni, emiatt a folyamatot pedig mindenképpen meg kellett állítani,

már csak azért is, mert kialakulóban volt egy hatalmas társadalmi csapda helyzet azáltal, hogy az ellátási alap eközben teljesen elszakadt a minimálbértől.

Jelenleg ez most 108 ezer forint, ami azt jelenti, a nyugdíj szempontjából a szolgálati idő megfeleződik és gyakorlatilag a 28 500 forintos minimálnyugdíjra lesz elegendő. Tulajdonképpen erre a problémára volt válasz a 75 ezer forintos emelt befizetés, aminek az lett volna feladata, hogy egy magasabb ellátási alappal társuljon, ezt viszont a katások töredéke választotta, 400 ezerből mindössze 15 ezren. Nem voltak hajlandóan az emberek kicsit többet fizetni a nagyobb öngondoskodás érdekében - magyarázta az okokat a szakember.

A kata után az átalányadózás lehet a megoldás

A szakember szerint most egyéni vállalkozók részére a személyi jövedelemadó átalányadózás tűnik a legkedvezőbbnek. Szerinte a jogalkotó is úgy számolt, hogy a katából kiesők számára ez lesz a fő menekülési útvonal, mert ugyan évközben nem lehetne ezt választani, ám lehetővé tette, hogy október 31-ig már 2022-re be lessen jelentkezni az átalányadózás alá. Az egyéni vállalkozók pedig átkerülnek a személyi jövedelemadó hatálya alá, ami pedig profitot adóztat, tehát ott tételes költség számlák gyűjtése szükséges, így a költségek után megmaradó profit után fog adózni.

Bajusz Dániel szerint a katából kiesők nem ússzák meg, hogy leüljenek egy könyvelővel. Aki katásként idáig nem vette igénybe, az most rá fog szorulni, ugyanis akármit választ, innentől kezdve havi adó-és járulékbevallásokat kell készítenie, tehát az adminisztrációs terhei biztosan nőni fognak.

A legnagyobb körnek nőni fog az adóterhelése

A szakember szerint 4-5 millió forintig az átalányadózás esetén nem fog lényegesebben rosszabbul járni, mint katás adózóként. Úgy számolt, hogy 500 ezer forint havi bevétel esetén 450 ezer forint maradna katásként, munkaviszonyban 332 forint, átalányadózásban pedig 360 ezer forint, tehát 18 milliónál már 4-5 millió forint a különbség. A katához képest mindenkinek főni fog az adóterhelése - húzta alá Bajusz Dániel.