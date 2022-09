A luxusingatlanok, a kisebb társasházi projektek, az ipari beruházások és a rekonstrukciók jelenthetik a menekülőutat a megtorpanó építőiparban. A nagy aggodalom közepette meg kell találni a potenciállal rendelkező piaci szegmenseket – jelentette ki a VG-nek Szabó Bence. A kivitelezéssel és tervezéssel foglalkozó HÁsZ Kft. tulajdonosa és ügyvezetője úgy véli, a luxusingatlanokat kereső társadalmi réteget nem rázza meg annyira a jelenlegi gazdasági környezet, és továbbra sem az a prioritás számukra, hogy a végeredmény mennyibe kerül majd – a számla 400 milliótól egészen milliárdos összegig is érhet.

Hasonló a helyzet a frekventált környezetben épülő, négy-nyolc lakásos társasházi fejlesztésekkel, amelyeknél még mindig elérhető a kétmillió forint feletti nettó négyzetméterár, ami életben tarthatja a piacot.

Ugyan az ipari ingatlanok fejlesztése visszaesett, de nem olyan ütemben, mint a 150-200 lakásos lakóparkoké, és az energiaválság miatt kulcskérdéssé váló korszerűsítésekben is bőven van fantázia. A nagyobb társasházak esetében viszont azok, akik befektetési céllal vennének lakást, óvatosak, és talán a pénzük is fogyóban, a másik csoport pedig, amelyik a minőségi ugrás érdekében költözne például panellakásból új építésűbe, a 10 százalék fölé emelkedő hitelkamatok miatt bizonytalanodhat el.

Még decemberig sem tudnak tervezni

A kiszámíthatatlanság

– vágta rá Szabó Bence a kérdésünkre, hogy mi jelenti a legnagyobb nehézséget momentán az építőiparban. Gondból van elég, mint például munkaerő- és alapanyaghiány, energiaválság, infláció, a forint gyengülése vagy épp az ellátási láncok akadozása, de a szakember szerint az az igazán nagy probléma, hogy megtippelhetetlen, milyen lesz a gazdasági környezet decemberben. A legtöbb termelő és beszállító nem tud még középtávon sem tervezni, mert az építőanyagok nagyobb részéhez, például az acélhoz és a kerámiához, nagy energiabefektetés szükséges, amit értelemszerűen befolyásolnak az elszabaduló árak. Szabó Bence megjegyezte, előfordulhat, hogy egy külföldi acélgyártó nem indítja be a gépeit, vagy nem szállít exportra, de még a hazai téglagyártó sem biztos, hogy a magas gázár miatt képes kitermelni a rezsiköltségeket. Ha igen, a megnövekedett rezsit akkor is be kell építenie az árba,

azt pedig még az elemzők sem tudják megmondani, meddig képesek ezt elviselni a megrendelők.

„Az aggodalom érezhető a levegőben. Bár jövő júniusig leszerződtünk nagy projektekre, a piaci környezetben benne van, hogy megállunk a szerkezetépítésnél, és a megrendelő azt mondja, most fél évig álljunk le, mert nem látni, lesz-e alapanyag, és ha igen, mennyiért” – mutatott rá a HÁsZ ügyvezetője. Hozzátette, munkaerőben nem érez ekkora feszültséget, tudják tartani az áraikat a 12-16 hónapos projekt végéig, mert a 80 fős cég körülbelül fele fizikai munkaerő, éppen annak érdekében, hogy zökkenőmentesek legyenek az építkezések, és ha az alvállalkozók bajba kerülnek, házon belül képesek kapacitást átcsoportosítani.

A pomázi vállalatnál több kárpátaljai magyar is példás alázattal dolgozik, akik a háború óta nem tudnak hazalátogatni, ezért a családjuk jön ide.

Szabó Bence egyébként arra számít, hogy 2023 első negyedévében már érezhető lesz a válság hatása, csökken a munkák száma, de most még rengeteg befejezni való projekten dolgoznak, ezért az is felvetődött, hogy Pakisztánból hoznak szakképzett munkaerőt.

Érezhetően fogy a munka, a piac kivár

A szerkezetépítést tekintve minimális a bizonytalanság, az építőipari cégek képesek vállalni az egyösszegű átalányárat hat-nyolc hónapos időintervallumra, de a befejező szakipari munkákra, amelyek 12-14 hónap múlva lesznek aktuálisak, már nehezen tudnak ajánlatot mondani. „Mi azt szoktuk javasolni, hogy bár a teljes projektre adunk árajánlatot, az első ütemben szerződjünk a szerkezetre, és amikor látjuk ennek a munkának a végét, akkor tárgyaljuk újra a lehetőségeket open book rendszerben, azaz mi megversenyeztetjük a beszállítókat egy-egy specifikus termékre, a megrendelő pedig választhat az opciók közül” – árulta el Szabó Bence.

A VG több piaci forrásból is úgy értesült, hogy a közbeszerzések szinte teljesen leálltak, és a lakóparkok esetében sincs már akkora számban ajánlatkérés, tehát érezhetően fogy a munka, mert a piac kivár.

Számos vállalat kizárólag az állami szektorban dolgozott, ezek most megpróbálnak váltani a kisebb magán- és ipari projektekre, ám az út- és mélyépítőknek például rettentő szűk a mozgásterük. Éppen ezért óriási jelentőségük van az európai uniós forrásoknak, amelyeknek nemcsak a hiánya, hanem a megérkezése is okozhat problémát:

ha nem az elhúzódó ütemezést választják a döntéshozók, teljesen felborulhat a kereslet-kínálat, és elszabadulhat a pokol több szektorban, így az építőiparban is.

Erre jó példa az energiaválság kitörése és a rezsicsökkentés módosítása óta tapasztalható őrület a napelem piacán, ahol szinte óráról órára emelkednek az árak a hatalmas keresletből következő munkaerő- és alapanyahiány miatt.

A magánszektorban erősebb lesz a verseny

A HÁsZnál azt tapasztalják, hogy a nyersanyagok többségénél egy hónapra előre lehet látni az árakat,

de akadnak olyan tételek, mint a betonacél, amelyekre gyakran napi ajánlatot kapnak.

Éppen ezért a megrendelők is rugalmasabbak: ha a cég jelzi, hogy hónapokat kell várni egy-egy termékre, és jóval drágább lesz, elfogadják a kompromisszumként kínált B opciót. A többségük megérti a változtatásokat, és azt, hogy 30-40 százalékos áremelkedésnél már muszáj leülni, és átbeszélni a lehetőségeket.

„A magánszektorban komolyabb versenyhelyzet lesz 2023-ban, az biztos” – szögezte le Szabó Bence, aki kiemelte, az idén tudják teljesíteni a 2021-ben kitűzött célt, a 3 milliárd forintos árbevételt, de a jövő évet már más szemszögből nézik, a legfontosabb, hogy képesek legyenek megtartani a jelenlegi csapatot, és annyi munkára szerződjenek, hogy ne legyen probléma a fizetésekkel sem. Nem állnak rosszul, saját projektbe is kezdenek, többek között egy 20 apartmanból álló hotelt építenek a Dohány utcában, ám az eszközberuházásokat most visszafogják, hogy elegendő tartalékot képezzenek a kiszámíthatatlanság miatt.