Futószalagon gyárthatja a házakat néhány éven belül a Masterplast A második negyedév után várhatóan a harmadikban is kimagasló eredményeket produkálhat a Masterplast. A rezsicsökkentés szabályainak változásai után sok háztartás számára lett létszükséglet a lakások szigetelésének korszerűsítése. A vállalat elnöke azt is elmondta, hogy a globális válsághelyzet ellenére a nemzetközi értékesítések is jól alakulnak a cégnél. A következő évek nagy dobása pedig a modulházak piacra kerülése lesz.