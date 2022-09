A piacon elsőként 6–18 év kor közöttiek is nyithatnak bankszámlát online, közösen a szülővel – jelentette be a Gránit Bank, amely azt ígéri, a Gránit Family applikáció segítségével a szülők már kisiskolás kortól, játékosan megismertethetik a fiatalokat a pénzügyekkel. Az applikáció, a junior bankszámla és a hozzá választható bankkártya ingyenes, a fiatalok az év végéig tartó időszakban 5,00 százalékos (EBKM 5,00 százalékos) látra szóló kamattal takarékoskodhatnak. A megnyitáshoz nincs szükség a bankfiók felkeresésére, hiszen a Gránit már jó ideje biztosítja, hogy szelfivel is megalkotható legyen a számla, amennyiben 2016. január 1-je után kiállított személyi igazolvánnyal rendelkezik az ügyfél.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Jellemzően iskolakezdéskor megkapják első mobiljukat a kicsik szüleiktől, miközben ettől a kortól a zsebpénz kezelése is általánossá válik, adódott tehát, hogy egy innovatív mobilapplikációval segítsük a legkisebbek pénzügyi tudatosságra nevelését

– mondta Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója. Kiemelte, hogy az új alkalmazás esetében piacelsőséget jelent a kifejezetten a gyermekekre tervezett felhasználói felület is. A fiatalok az appban takarékoskodhatnak a saját maguk által meghatározott célra, míg a szülők a zsebpénz növeléséért cserébe különböző feladatokat is kitűzhetnek. A biztonságot szolgálja, hogy a szülők saját mobilbanki appjukban figyelemmel kisérhetik a gyermekek költéseit, ha szükséges, zárolhatják és fel is oldhatják a gyermek kártyáját, és azonnal módosíthatják annak limiteit is.