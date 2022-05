Eddigi legsikeresebb évét zárta a Gránit Bank 2021-ben és az idei év első négy hónapja is terven felüli számokat hozott – jelentette be Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, hozzátéve, hogy a növekedés továbbra is szektorátlag feletti.

A Gránit Bank ma már a 10. legnagyobb bank Magyarországon, amely a 2021-es esztendőt – az előző évinél több mint kétszer nagyobb – 4,5 milliárd forintos adózás előtti eredménnyel zárta. A pénzintézet 2010-es alapítása óta éves átlagban közel tízszer gyorsabb ütemben nőtt, mint a hazai bankok. Mérlegfőösszege 2021 végére közel 700 milliárd forintot ért el, amely 20 százalékkal haladja meg az előző évit, miközben a bankszektor éves átlagos növekedése 16 százalék volt.

A bank vállalati és lakossági hitel- és kötvény-állománya 264 milliárd forint, 26,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban, míg a lakossági betétállomány több mint 30 százalékkal nőtt egy év alatt, kétszer akkora ütemben, mint a hazai bankoknál. A banki működés költséghatékonyságát jelzi, hogy a működési költség a mérlegfőösszeg arányában 1,1 százalék, ami mintegy fele a hazai bankszektor 2,1 százalékos mutatójának. A banki hitelállomány minőségét pedig jellemzi az NPL mutató, amely 0,03 százalék, a bankrendszer 3,1 százalékához képest, a jegybank és az állam felé fennálló követeléseket nem számítva.

Az adózás utáni eredményt, amelynek nagysága közel 4 milliárd forint, a bank részvényesei egybehangzó döntéssel az eredménytartalékba helyezték, így a bank idén sem fizet osztalékot.

A 2021-es évvel együtt eddig a Gránit Bank tulajdonosai a megtermelt 11 milliárd forint adózás előtti eredményből közel 9 milliárdot forgattak vissza a bank tőkéjébe. Az előző év márciusához képest a lakossági hitelállomány 36 százalékkal nőtt, szemben a 11 százalékos piaci átlaggal, míg a vállalati hitelállomány 31,2 százalékkal bővült a 20,5 százalékos piaci átlaghoz képest. Mindezek hatására a bank április végén megtermelte az előző évi adózás előtti eredményének több mint 70 százalékát, azaz 3,2 milliárd forintot és közel 100 ezer ügyfélszámlát kezel.

A tavalyi év végén a BDPST Zrt. üzletrész-adásvételi szerződést írt alá a Gránit Bank Zrt. 57 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról. „Cégcsoportunk elkötelezett pénzügyi befektetőként hosszú távon kívánja támogatni a Gránit Bank üzleti stratégiáját. Tőkeemelés formájában biztosítani kívánjuk a bank további dinamikus növekedéséhez szükséges tőkét. A BDPST Group célja, hogy a befektetéssel tovább diverzifikálja a cégcsoport tevékenységét. Hiszünk a Magyarországon, de globálisan is átalakuló pénzügyi szektor üzleti lehetőségeiben, ezért is kerestünk olyan befektetést, ahol a jövő sikereinek zálogát jelentő digitális szemlélet már adott" – emelte ki Tiborcz István, a BDPST Group tulajdonosa.