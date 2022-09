Már most is csupán néhány napjuk van az érdeklődőknek az árajánlat elfogadására, aztán hónapokat kell várniuk a rendszer kiépítésére, és ez csak fokozódhat ősszel, mert novembertől elérhető a lakossági pályázat második üteme – így foglalhatók össze a napelempiac hazai aktualitásai.

Fotó: Nagy Gábor

A cégek azért kénytelenek rövid határidejű ajánlatot tenni, mert ők is ilyet kapnak: akadnak olyan alapanyagok, amelyekre az ár csak néhány napon át érvényes, és a készlethiány is rendszeressé vált. Éppen ezért a napenergia-berendezésekkel foglalkozó vállalatok sem tehetik meg, hogy várnak az ügyfelek reakciójára, bár néhány piaci szereplő vállalja, hogy ha a végösszeg 70 százalékát előre megkapja, akkor a raktárkészletből kiszállítja a fő elemeket, és ugyan azt nem tudja megmondani, hogy mikor szereli fel őket, de azt garantálhatja, hogy nem drágulnak tovább.

Az 1.0-s napelemrendszer feltelepítése nem bonyolult, de…

A több hónapnyi várakozás oka részben az, hogy jócskán megnőtt a hálózathoz való csatlakozási igény jóváhagyásának hossza, néhány napról több hónapra, másrészt a munkaerőhiány értelemszerűen a kivitelezést is érinti, telítődnek a cégek, akadnak, amelyek már nem is fogadnak be új ügyfelet, vagy csak nagyon megválogatva, milyen projektről van szó.

Az előbbire információink szerint lesz megoldás, már tesztelnek egy automata rendszert, amely a kérelemre azonnal reagál.

Az utóbbi viszont súlyos probléma lehet, hiszen szakértők azt mondják, az 1.0-s napelemrendszert feltelepíteni nem bonyolult, ám az első nehézségnél könnyű rossz döntést hozni, mértékadó cég pedig nem szervizeli más napelemét, mert életvédelmi szempontból veszélyes lehet, ráadásul üzletileg sem éri meg.

Százmilliárdokba kerül a napelemek hálózati csatlakozása Az elosztótársaságok befogadnak és elbírálnak minden naperőműves hálózati csatlakozási igényt, de a bírálati idő a kérelmek nagy száma miatt nő, továbbá esetenként várni kell magára a csatlakozásra, ha hálózati fejlesztésre van szükség hozzá. Az E.ON, az Opus Titász és az MVM a napelemek csatlakoztatása és hálózataik stabil működése érdekében néhány éves távlatban együtt százmilliárdokat költenek el.

Akkreditált képzést Magyarországon nagyítóval kell keresni, pedig hatalmas igény lenne rá. Néhány cég, például az A1 Solar úgy döntött, megpróbál tenni ez ellen, és bár ez sem akkreditált tanfolyam, legalább valós elméleti és gyakorlati tudást biztosít. Az első oktatás júniusban mindössze három fővel indult, a szeptemberi második körben viszont 60-nál kénytelenek voltak leállítani a jelentkezést, pedig állítják, ha képesek lennének kiképezni 200 főt, ők is azonnal munkát kaphatnának a sikeres vizsgát követően.

Ez a hatvan ember valós, alapfokú tudással vághat neki a munkának, de biztos vagyok benne, hogy sokan enélkül jelennek meg a piacon, velük lesz a baj. Hiába mondják azt, hogy ez csak villanyszerelés, mert ha sok kókler dolgozik a telepítők között, az a jelenlegi piaci viszonyok mellett csúnyán visszaüthet

– jelentette ki a VG-nek Szenyán Endre, az A1 Solar ügyvezetője. A szakember megjegyezte, a napelemek összességében nem igényelnek szervizelést, de az inverternél indokolt lehet évente, kétévente a műszaki ellenőrzés. Megjegyezte, olykor hall olyat, hogy slaggal mossuk le a napelemeket, ám ez nem jó ötlet, mert Magyarországon a víz kemény, és vékony réteget képez a panelek felületén, ami csökkenti a belső fény mennyiségét és a hatásfokot is.

Fotó: Kallus György

A cégek nem várnak a pályázatokra

Szenyán Endre kijelentette, bár egyre többet kell várni a napelemrendszer kiépítésére, eközben egyre hamarabb is térül meg a beruházás. Néhány éve még az volt az alapvetés, hogy hozzávetőleg nyolc év alatt hozza vissza az árát, ez a rezsimódosítás után akár egy évre is rövidülhet.

„A cégeknél korábban az volt a minta, hogy 40-50 pályázatos projektre jutott egy önerős. Most már sokan nem várnak, pedig tudják, hogy ősszel akár 50-70 százalékos támogatási intenzitású pályázatokat is kihirdethetnek. Ha ezek megjelennek, különös hangsúlyt kap a képzés, mert még nagyobb szükség lesz a jó minőségű munkát végző napelem-telepítőkre” – szögezte le Szenyán Endre, hozzátéve,

a rezsiszabályok átalakításának bejelentését követően az első két hétben 60-80-szor annyi megkeresést kaptak, mint előtte, erre az igénymennyiségre pedig a piac nem készülhetett fel.

Az infláció és a munkaerőhiány mellett az alapanyagokkal kapcsolatos kiszámíthatatlanság is nehezíti a cégek helyzetét, az A1 Solar például úgy küzd a problémával, hogy ettől a héttől kezdve Magyarországon stratégiai partnerként forgalmazza két kínai cég, a Sunova és a ZNShine termékeit – ez egyébként nem meglepő, a napelemes termékek 80-90 százaléka kínai. Az ügyvezető megjegyezte, kétoldalú panelt is gyártanak, mindkét oldalán üveggel, amely az átmenő fényt, ami visszapattan a felületről, a hátoldalon képes visszaengedni, így néhány hatásfokkal magasabb százalékon tud működni.

„Ezeket mi kedvező áron tudjuk beszerezni. Műszakilag legalább olyan jók, de inkább jobbak, mint a hazai piacon általában elérhető termékek, a garanciájuk előnyösebb, és különösen a Sunovától nagy mennyiség áll rendelkezésre készleten már nálunk is. Ez segíti az ellátásbiztonságot, ráadásul nem vagyunk kitéve annak a kockázatnak, hogy más nagykereskedő partnernél épp milyen termékek elérhetők” – mondta Szenyán Endre.

Az euró árfolyama is befolyásolja a végösszeget

A drágulással kapcsolatos kérdésünkre a szakember azt felelte, nem nehéz belátni, hogy ha limitált mennyiségű a kínálat, a kereslet pedig exponenciálisan nő, akkor az árak is emelkedni fognak. Emellett az euró árfolyama is befolyásolja a végösszeget, hiszen nem csupán a paneleket érinti, hanem például azokat a fúrógépeket is, amelyekkel felszerelik a rendszert. Hozzátette, a nagyobb képet tekintve azért lát árcsökkenést is, a tengeri szállítmányozásnál nem is keveset: korábban 12-15 ezer euróba került egy konténer eljuttatása a kontinensre, most már bőven 10 ezer alatti az ár. Az ügyvezető ettől függetlenül azt mondta,

a kereslet-kínálat alapján további drágulás feltételezhető,

amit csak fokozhatnak a lakossági és vállalati pályázatok. Példaként említette, hogy ha Magyarország megegyezik az Európai Bizottsággal, ezermilliárdokat fordíthatnak az energetikára, leginkább a megújuló forrásokra, tehát főleg napelemre, ami még extrémebb terhelést okozhat a kivitelezőknek, az ügyfeleknek pedig még magasabb árajánlatokat és hosszabb várakozást.