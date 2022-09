Fékezhetetlennek tűnik a napelem-telepítési láz, amelyet a beruházásokhoz elnyerhető támogatások mellett az önellátásra való törekvés és a takarékoskodási szándék is serkent.

Fotó: Shutterstock

Egyedül háztartási méretű kiserőműből (HTME) mintegy 150 ezer működik az országban, együtt 1260 megawatt beépített teljesítménnyel. (A paksi atomerőmű 2000 megawattos.) A további kivitelezéseket azonban fékezheti, hogy már olyan nagyságrendben van szükség hálózati fejlesztésekre a napelemek csatlakoztatásához, amelyekkel az érintett szolgáltatók nehezen tartanak lépést. A VG megkérdezte a szolgáltatókat, mire számíthatnak a napelem-telepítésre készülő háztartások, és mit tesznek a szolgáltatók a csatlakozási igények mielőbbi kielégítése érdekében. E fejlesztések költsége a HKME-k esetén az érintett szolgáltatókat terheli.

Százmilliárdokat kell költeni a fejlesztésekre

Az E.ON Hungária 2025-ig 50, majd 2028-ig újabb 18 milliárd forintos fejlesztésre készül, az Opus Titász 2030-ig 51, az MVM pedig a következő években 18 milliárd forintot költ ugyanilyen fejlesztésekre, de mindez csak tűzoltás. További óriási pénzeket visz el a villamosenergia-ellátás stabilitásának fenntartása. Az E.ON tervei között „ezen a soron” újabb 74 milliárdnyi, az Opuséban 160 milliárdnyi kiadás szerepel, míg az MVM az okoshálózati fejlesztésekre fókuszál. Azért kell ilyen sokat költeni, mert – mint az E.ON részletezte – a naperőművek termelése ingadozó, ráadásul az általuk előállított energiát a tulajdonosaik döntően nem is akkor használják fel, amikor azt kinyerik a napelemes rendszerekből. Az emiatt létrejövő változásokat rendszerszinten kell kezelni, ennek pedig jelentős a fejlesztési igénye.

Igénydömping az E.ON-nál, a válasz az online igénylés

Az E.ON Hungária csoport szolgáltatási területén – a hazai elosztóhálózat felén – mintegy 90 ezer háztartási méretű kiserőmű működik, több mint 700 megawatt beépített összteljesítménnyel, ez az ország rendszerterhelésének körülbelül a 10 százaléka. Az elmúlt egy hónapban az igények száma egy évvel ezelőtti háromszorosára nőtt, most is több ezer új igény feldolgozásán dolgoznak, a következő hónapokban pedig még többre számítanak. Erre felkészülve az E.ON megteremtette az online igénybeadás lehetőségét, a feldolgozásba jelentős munkatársi erőforrást vont be, emellett újabb fejlesztéseket hajt végre a megkeresések gyorsabb feldolgozása érdekében.

„A nagy számú érdeklődés miatt az ilyen jellegű igényeknél a jövőben a szokásosnál hosszabb feldolgozási időre kell számítani, ezért a napelemes rendszer telepítését tervező ügyfelek türelmét és megértését kérjük”

– közölték.

Nem mindegy, hol lenne a napelemes rendszer

Az E.ON minden beérkező igényt feldolgoz, egyedileg megvizsgál. A hálózatra kapcsolás időtartama attól függ, hogy az ügyfél olyan területen alakítana-e ki napelemes rendszert, ahol azt a hálózat terheltsége lehetővé teszi, vagy további beruházás, fejlesztés szükséges hozzá. A háztartásinál nagyobb rendszerek esetén a jogszabályok szerint a beruházónak kell vállalnia a megvalósításhoz szükséges fejlesztési költséget. Az E.ON ezeket sem utasítja el: a kiserőművek létesítési igénye egy speciális közzétételi eljáráson megy keresztül, amelyhez egy egyedi eljárás is kapcsolódik.

Az E.ON Hungária csoport szolgáltatási területén jelenleg 1600 megawatt napelem üzemel, míg az összes jóváhagyott igény kapacitása meghaladja a 3000 megawattot.

Az E.ON Hungária a kialakult helyzetet megoldását minden rendelkezésére álló eszközzel támogatja. A 2020-ban indított Danube InGrid projektje 50 milliárd forintba kerül, ennek során 2025-ig megújul a Nyugat-Dunántúl villamos hálózata. A program az idén indult, a 2028-ig tartó második fázisában a csoporthoz tartozó Elmű Hálózati Kft. szolgáltatási területén, Budapesten és Pest megyében is kiemelt hálózatfejlesztések indultak, további 18 milliárdért. Ezenfelül a csoport a Helyreállítási és ellenálló képességi eszköz (Recovery and Resilience Facility) keretében 2026-ig további 74 milliárd forintnyi hálózatfejlesztést valósítana meg a teljes szolgáltatási területén.

Még néhány tízezer „kis” beruházás

Mindkét program célja, hogy felkészítse a hálózatot a napelemes rendszerek hálózatba kapcsolásának lehetőségére. Emellett az E.ON fejleszti a kisfeszültségű hálózatait is, ami a beérkező új igények alapján több tízezer, jellemzően pontszerű beruházást jelent, több tízmilliárd forintból.

A cég részéről hangsúlyozták:

a napelemes rendszer telepítésekor még a kivitelezés előtt be kell jelenteni a hálózati csatlakozási igényt a villamos hálózat működtetőjének, így választ kaphatnak arra is, hogy az általuk elképzelt fejlesztés az adott helyen hogyan valósítható meg.

Az E.ON is foglalkozik HMKE-k és az azoknál nagyobb teljesítményű ipari felhasználású napelemes szisztémák tervezésével és kialakításával, a hozzá forduló ügyfeleknek előzetesen ingyen ad tanácsot.

Kétszer több igényt adtak be az Opus Titásznál

Az Opus Titász Zrt. ellátási területén 22 ezer HMKE működik, mintegy 210 megawatt beépített teljesítménnyel. A társaságnál mintegy háromezer HMKE-igénybejelentésen dolgoznak és további nyolcezerre számítanak a Helyreállítási terv lakossági napelempályázatának köszönhetően. Így az idén 12 500 HMKE csatlakozhat az elosztóhálózatára. Ez száz megawatt teljesítményt jelent, a tavalyi csatlakozások mintegy dupláját.

„Az Opus Titász nem utasít el sem HMKE-s, sem kiserőműves igénybejelentéseket” – szögezték le.

A társaság minden beérkezett igénynél a hatályos szabályozás és az érintett hálózatra vonatkozó műszaki feltételek figyelembevételével ad tájékoztatást, illetve készít műszaki-gazdasági útmutatót az ügyfeleknek. Korlátozást viszont előírhat a HMKE-k esetén, ha a hálózat műszaki jellemzői és a már csatlakoztatott HMKE-k miatt a közcélú hálózaton betartandó minőségi paraméterek nem biztosíthatók. A korlátozás csak a szükséges fejlesztés megvalósulásáig áll fenn.

A dátum is fontos a napelemparkok esetén

A kitápláló kiserőművek (napelemparkok) esetén máshogy kell meghatározni a szükséges hálózatfejlesztések költségét, ha az igény 2021. április 1-jéig érkezett, illetve azt követően jön be. Az előbbi esetben a közcélú hálózatfejlesztés költsége az ügyfeleket terhelte, az utóbbiban viszont a közvetlen hálózatfejlesztések költsége teljes mértékben, a közvetett (tápponti) fejlesztéseké a beérkezett igény teljesítményének arányában terheli az ügyfeleket.

Az Opus Titász az idén nem utasított vissza kiserőművi igényt. Ezek csatlakoztatására jelenleg a közzétételes eljárásban, illetve az ehhez illeszkedő egyedi eljárásban kerül sor. Ám mivel 2022. május 2-án nem hirdettek ki termelői szabadkapacitást, minden kitápláló kiserőművi igényt egyedi eljárásban nyújtottak be és dolgoztak fel. A termelőberendezések csatlakoztatására vonatkozó műszaki-gazdasági tájékoztatót minden igénybejelentő 2022. november elejéig várhatóan megkapja.

Az idén 59, összesen 93 megawatt teljesítményű kitápláló kiserőmű (ezek az igénybejelentések 2021. április 1. előtt érkeztek be az Opus Titászhoz) és 28, összesen 8 megawatt teljesítményű ki nem tápláló (úgynevezett viszwattos) kiserőmű csatlakozott a társaság elosztóhálózatára (ezek az igénybejelentések 2022 előtt érkeztek be).

A társaság a jelenlegi igények ismeretében a tervek szerint 51 milliárd forintot fordíthat az alapvetően napelemes igények miatt indokolt hálózati beruházásokra 2023–2030 között. Ezenfelül az egyéb fogyasztói igények és a kapcsolódó fejlesztések kielégítése érdekében további, mintegy 160 milliárd forintnyi fejlesztésre készül a közcélú elosztóhálózaton.

Az Opus Titász minden csatlakozási igényt befogad. HMKE esetén az igénybejelentések korlátlan, vagy a szükséges hálózatrekonstrukcióig korlátozott betáplálási teljesítménnyel csatlakozhatnak. Kiserőművek esetén a közzétételes, illetve az ehhez illeszkedő egyedi eljárás biztosítja a csatlakozási igények kezelését.

A 2040-es ügyféligényt is pásztázza az MVM projektje

Az MVM csoport áramhálózati társaságainak (MVM Émász, MVM Démász) területén körülbelül 38 ezer HMKE működik, mintegy 350 megawatt teljesítménnyel. A benyújtott igények száma jelentősen emelkedik, ezek ügyintézését a két társaság kiemelten kezeli. Az MVM teljes elosztói területén jelenleg is folyamatos a hálózati karbantartás, a felújítás és a fejlesztés a fogyasztói, valamint a termelői igények kiszolgálása érdekében. Az MVM Émász a Danube InGrid projekt második fázisában jelentős beruházásokat hajt végre, okosmegoldásokkal megerősíti és bővíti a meglévő villamosenergia-hálózati infrastruktúrát, részben azért, mert egyre több ügyfél válik energiatermelővé a megújuló energiaforrások elterjedésével. E fejlesztések komoly anyagi és fizikai erőforrást igényelnek,

Észak-Magyarország villamosenergia-hálózata 16 milliárd forintból újul meg az elkövetkezendő években.

Az MVM a Smart Grid (okoshálózat) projekt elindításával az új, növekvő ügyfél igények mellett a költséghatékonyságra és a teljesítmény egyensúlyára fókuszál. A projekt célja a 2040 környékén várható ügyféligények és hálózati kihívások azonosítása, az ezekből lebontható hálózati hatások, illetve ezen hatások kezelésére alkalmas technológia, valamint az ehhez illeszkedő hálózatkép kialakítása egy meglévő transzformátorkörzetben.