Nemzetközi akcióban számolták fel azt a céghálózatot, amely milliárdos kárt okozott árstopos élelmiszerekkel – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön a Facebook-oldalán.

Étolajból és kristálycukorból is nagy mennyiség jutott a magyarországi üzletekbe, amelyeket egy magyar bűnszervezet milliárdos adócsalással juttatott be – írták.

Fotó: Getty Images

A szervezet tagjai a szomszédos országokból beszerzett termékeket többszintű, nagyszámú céghálózatokon keresztül, strómanok és bukó társaságok bevonásával értékesítették belföldön, és ezzel több mint hatmilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek.

A NAV nyomozói IT-szakemberek, revizorok, járőrök, valamint a Merkur bevetési egység támogatásával csaknem 50 helyszínen kutattak, ingatlanokat, bankszámlákat zároltak, gépkocsikat és készpénzt is lefoglaltak. A nemzetközi akcióban az Europol is részt vett: Horvátországban, Csehországban és Szlovákiában is nyomoztak a hatóságok. A nyomozók 32 embert hallgattak ki, közülük 6 gyanúsított letartóztatását elrendelte a Székesfehérvári Járásbíróság. A NAV bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz – áll a közleményben.