Egyetlen hét alatt a több mint két hónapja jellemző 8 százalékról 38 százalékra ugrott a lakásvásárláshoz hitelt felvenni tervező érdeklődők aránya az aktuális hirdetéseket böngészők körében. A jelenség kiváltó okait kutatva kiderült, hogy megjelent egy akciós ajánlat a piacon: az egyik bank egy átlagos jövedelemmel rendelkező ügyfélkörnek kevesebb mint 7 százalékért is ad lakáshitelt, amely a jelenlegi infláció, kamatkörnyezet esetén mondhatni ajándék – tájékoztatta a VG-t Vajnági Richárd, az Ingon.hu ingatlanmarketinggel foglalkozó cég ügyvezetője.

Mint megtudtuk, az utóbbi bő két hónapban mért rendkívül alacsony hitelfelvételi arány hirtelen megugrása mellett azt is elemezték, hogy az elmúlt egy hétben milyen ingatlanokra mutatkozott kimagasló arányú érdeklődés. Kiderült, hogy a kereslet 86 százaléka irányult lakásra és mindössze a 14 százaléka családi házra, az átlagos ingatlanérték 55,41 millió forint volt.

Családi házaknál többségében a megújuló energiával – például hőszivattyúval, napelemmel – rendelkező ingatlanok paramétereit böngészték a potenciális vásárlók.

Az ingatlanok után érdeklődő bejövő hívások száma is nagymértékben megemelkedett, és az utóbbi időben háttérbe szorult kategória, a „hitelből vásárolnék” most ismét felpezsgett.

Fotó: Szabó Miklós

Nem tudni, hogy a kedvező bankikamat-lehetőség meddig fog tartani, de a megnövekedett ingatlaneladási hajlandóság mellett ez már rövid távon is tranzakciószám-növekedést eredményezhet az Ingon.hu ügyvezetője szerint.

A hirtelen felhevülés, a keresletet megmozgató ajánlat nem biztos, hogy sokáig piacon lesz, de arra jó jelzés, hogy milyen mérhető pszichológiai hatása van az emelkedő hitelkamat-környezetben egy kamatcsökkentésnek – összegezte Sándorfi Balázs, a Bankmonitor alapító-ügyvezetője.

A 7 százalék alatti kamatszint egy 20 százalékos inflációs környezetben azt jelenti, hogy elértéktelenedik a tartozás, olyan, mintha két kiló kenyeret kértünk volna kölcsön, de csak másfelet adnánk vissza – mondta a szakértő.

Az általános lakáshitel-kamatszint most 8,25–8,5 százalék, ennyiért már több ajánlattal is lehet találkozni egy kétkeresős, havi 450 ezer forintos családi összjövedelemhez kapcsoltan. Miután a külső környezet is folyamatosan változik, Sándorfi Balázs szerint nehéz megmondani azt a kamatszintet, amely stabilan magasabb keresletet eredményezne a jelenleginél. Olyan ingatlanpiacon vagyunk most, ahol a tranzakciókat visszafogja a rezsivel kapcsolatos bizonytalanság.

Akinek hitelt kell felvennie, azt mérlegeli elsőként, hogyan fér be a hiteltörlesztés a rezsi mellé. Túl sok tényező bizonytalan, a külső tényezők miatti bizonytalanság tolta lejjebb a keresletet.

Az egyedi kamatkedvezményeket azonban ugyanúgy meg kell ítélni, vagyis nem automatikusan elérhetők. Mindenesetre a jelzett esetben havi 18-20 ezer forintos különbség jön ki a törlesztőrészletben egy húsz évre felvett 20 milliós hitelösszeggel számolva.