Összességében nem alakult rosszul a nyár vége a lakossági hitelpiacon: augusztusban 96 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel-szerződéseket a hazai háztartások, ami 4,2 milliárddal meghaladta az egy hónappal korábbi mennyiséget – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból. A csúcson ugyanakkor már láthatóan túljutott a lakáshitelek piaca, hiszen 2021 nyolcadik hónapjára még 118,3 milliárd forintnyi új lakáshitel-szerződést mutatott ki az MNB.

A személyi kölcsönöknél sem történt drámai változás az elmúlt hónapok óta: az augusztusban megkötött, 44,9 milliárd forintnyi új szerződés csak kisebb mértékben – 1,8 milliárd forinttal – maradt el a júliusitól, az egy évvel korábbinál pedig csak hajszálnyival kevesebb. A korábban jóval szebb napokat megélt babaváró kölcsönnél ezúttal sikerült javítani a megelőző hónap számait: a júliusi 32,8 milliárd forint után most 36,1 milliárdnyit vettek fel az arra jogosultak a támogatott konstrukcióból, de ez a volumen is jóval elmarad a korábban jellemző, havi 45-50 milliárdtól. A szabad felhasználású jelzáloghitelek piaca sem dübörgött augusztusban, a 6,3 milliárd forintnyi új szerződés némileg elmaradt még a júliusi 6,6 milliárdtól is, az egy évvel korábbi 9 milliárd forinthoz képest pedig szignifikáns visszaesésnek számít.

Ami az első nyolc hónap új szerződéseit illeti, a lakáshiteleknél kimutatott volumen már 963 milliárd forint felett jár, ami erőteljes, 13,4 százalékos bővülés az egy évvel korábbihoz képest. Ez azt jelenti, hogy ha nem történik drámai fordulat a piacon, az idén újabb csúcsra juthat a kihelyezett lakáskölcsönök mennyisége. A fogyasztási hiteleknél viszont már közel 8 százalékos visszaesést mért az MNB az egy évvel korábbi volumenhez képest, miután a kihelyezett új hitelek mennyisége 764 milliárd forint környékén alakult.

Az új kihelyezéseknél látható lassulás ellenére a lakossági hitelek állománya változatlanul stabilan nő Magyarországon.

A nyár végén már csak kevéssel maradt el a portfólió mérete a 9800 milliárd forintos szinttől, éves összevetésben 8,8 százalékot emelkedett, egyben új rekordot ért el.

Ezen belül a lakáshiteleknél még tempósabban, 11,3 százalékkal hízott az állomány egy év alatt, megközelítve a 4900 milliárd forintot. Figyelemre méltó emellett, hogy a babaváró kölcsön állománya is 1800 milliárd forint felett járt már augusztusban, ezzel a teljes lakossági portfólió 18,5 százalékát ez a támogatott konstrukció adja.