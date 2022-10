Ahogy arról a VG beszámolt, az éjjel megjelent Magyar Közlöny szerint nem lép hatályba az új építésű lakóingatlanokra vonatkozó kedvezményes általános forgalmi adó mérték alkalmazásáról szóló kormányrendelet.

Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Ebből arra lehetett következtetni, hogy az intézkedést az év végével kivezetik és nem marad hatályban 2023-tól.

Csakhogy erről nincs szó, az 5 százalékos kedvezményes lakásáfa továbbra is elérhető marad 2023. január 1-től 2024. december 31-ig.

A bank360.hu hívta fel a figyelmet arra, hogy bár valóban hatályát veszti az a veszélyhelyzeti rendelet, amelyben a kormány további két évre, 2024 végéig kitolta az 5 százalékos lakásáfa alkalmazhatóságát, de a lehetőség mégis megmarad,

mert a parlament előtt lévő adótörvény-módosítás megtartja a kétéves hosszabbítást.

Tehát pusztán jogtechnikai fejlemény állt be, nem tartalmi: a kérdést az eddigi tartalommal törvényi szinten szabályozza a kormány.

Hosszú időre velünk marad a kedvezményes áfakulcs

Az új lakásokra lényegében 2016 óta fennáll az 5 százalékos áfa, ami nagy kedvezmény a 27 százalékos normál áfához képest. Ezt először a lakásépítési piac élénkítése érdekében vezette be a kormány 2019-ig, de azután is lehetett vele élni átmeneti szabályok szerint. Majd 2021-től pedig újabb kétéves hosszabbítást kapott ez a kedvezmény, ami most év végén járt volna le.

Az újabb kétéves hosszabbítás valójában további négy évet jelent.

A törvénymódosítás szerint ugyanis az új lakóingatlan-értékesítésnél 5 százalékos áfát kell alkalmazni akkor is, ha a lakóingatlan építésére az építési engedély 2024. december 31. napjáig véglegessé vált, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet legkésőbb 2024. december 31. napján bejelentették. Amennyiben ez teljesül, 2028 legvégéig lehet élni az 5 százalékos kulccsal.

Van azonban néhány kritérium: csak lakóingatlanokra jár az 5 százalékos áfa, újonnan, eladásra épített lakásnál maximum 150 négyzetméter, újépítésű családi háznál maximum 300 négyzetméteres alapterületig. A kedvezményes áfát akkor lehet érvényesíteni, ha a lakást vagy családi házat kivitelező építi és a tulajdonos értékesítés útján jut hozzá.