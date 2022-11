Huszonnégy húsztonnás teherautóval végezték el ma a Lánchíd próbaterhelését, ezzel egy hatalmas lépéssel megint közelebb került a dunai átkelő ahhoz, hogy 18 hónap teljes lezárás után ismét megnyíljon a forgalom előtt. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint ugyanis az elsődleges adatok alapján jól vizsgázott az átkelő, a terhelés során mért értékek megegyeztek a szakemberek által számítottakkal,. A közlemény szerint a híd felújítása továbbra is az ütemtervnek megfelelően és a költségkereten belül zajlik.

Fotó: Mónus Márton/MTI

A Lánchídon 2023 őszéig még intenzív munka zajlik majd, a műszaki átadás-átvételi eljárást a híd egészére csak akkor tarthatják meg.

A híd felújítása összességében két és fél évet vesz igénybe, aminél jóval tovább tartott a felújítási pályázat előkészítése és lebonyolítása, ami korántsem volt zökkenőmentes, több önkormányzati cikluson is átívelt.

A végül 2021 januárjában eredményesen zárult második közbeszerzési pályázatra az A-Híd Zrt. és a Strabag Általános Építő Kft. adott be végleges ajánlatot, nyertesnek előbbit hirdették ki. A jelenleg is zajló munkálatokat részletező ajánlat nettó 18,8 milliárd, bruttó 26,8 milliárd forintról szólt, amihez a műszaki ellenőr, a hatósági és szakértő díjak és a független labor költsége mellett egy kötelező 10 százalékos tartalékkeret is társult.

Összességében - mint arról tavaly januárban több hír is megjelent -

a Lánchíd felújítása a megismételt pályázaton sem lett olcsóbb, sőt, az időközben jelentkező építőipari infláció miatt 5,5 milliárd forinttal emelkedett a költsége az előző és a jelenlegi főpolgármester idején lebonyolított pályázatok között.

Az állam eredetileg is 6 milliárd forintot ajánlott a híd felújításához támogatásként, ez az összeg időközben sem módosult.

A nagy múltú híd felújítása utánra halasztott kérdés, hogy milyen mértékben kacsolódjon be a forgalomba, mert jelentős támogatottságot élvez az a változat, hogy csak a tömegközlekedés számára nyissák meg újra.

A gyalogosforgalom létjogosultsága nem kérdéses, és a kőoroszlánoknak is biztos helye van, utóbbiak nemrég megfiatalodva már vissza is költöztek korábbi helyükre.

A Lánchíd-projektből időközben kikerült a Váralagút felújítása is, noha a kettőt eredetileg egyidőben tervezték.