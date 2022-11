Indul a V4-csúcs! – ezzel a kommenttel osztott meg egy fényképet Orbán Viktor az Instagram-oldalán.

A magyar miniszterelnök szlovák kollégájával, Eduard Heger miniszterelnökkel állt össze egy közös fotóra. A felvétel különlegességét nem ez adja, hanem az, hogy

Orbán Viktor egy szlovák szurkolói sállal a nyakában néz bele a kamerába.

Mindezt nehéz másképp értelmezni, mint az elmúlt napok régiós diplomáciai feszültségére való utalást. Ahogy arról a VG is beszámolt, a vita azután pattant ki, hogy a magyar kormányfő a múlt vasárnapi magyar–görög labdarúgó-mérkőzésen olyan videót osztott meg a közösségi médiában, amelyben Nagy-Magyarországot ábrázoló szurkolói sálat hord.

Először a román, majd az ukrán kormányzat is kifogásolta a történteket. A román külügyi tárca szerint a szimbólum „revizionista megnyilvánulás”, ezért elfogadhatatlan. Később Oleg Nikolenko ukrán külügyi szóvivő hasonlóképpen nyilvánult meg a közösségi oldalán. Szerinte a sál viselése „a revizionizmus eszméinek népszerűsítése”. Az ukrán külügy be is hívatta a magyar nagykövetet. Rastislav Kácer szlovák külügyminiszter pedig egyenesen undorítónak nevezete, hogy Orbán Viktor ezt a sálat viselte.

Ehhez képest most a szlovák kormányfő kedélyesen áll a magyar miniszterelnök mellett közös sállal üzenve a kritizálóknak.

Sőt, Eduard Heger a saját felületén is közzétette ugyanezt a képet ezzel a szöveggel: „Észrevettem, hogy Orbán Viktornak régi sálja van, ezért adtam neki ma egy újat.”

Orbán Viktor egyébként nem először reagál a közösségi médiában az esetre. Egy korábbi Facebook-posztjában arról írt, hogy

A foci nem politika. Ne lássunk bele olyat, ami nincs.

Arra is rávilágított, hogy a magyar válogatott minden magyar csapata, bárhol is éljenek.