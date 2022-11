Októberben 4,3 százalékkal kevesebb benzin fogyott Magyarországon, mint szeptemberben – derül ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) statisztikáiból.

Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Ne tévesszen meg senkit, még így is tetemes mennyiséget,

összesen 167,65 millió litert

vásároltak a hazai kiskereskedelemben a múlt hónapban. A dízelnél éppen ellentétes a trend: a gázolajforgalom 4,6 százalékkal

409,82 millió literre

bővült szeptemberről októberre.

A magyarázat

A benzinfelhasználás csökkenésében a szezonális hatások mellett annak is szerepe lehetett, hogy az ársapkarendelet szigorítása miatt nem minden autós vásárolhatott a hatósági áras, literenként 480 forintos üzemanyagból. Aki igen, az sem korlátlan mennyiségben. Szintén a jogszabályi háttér magyarázhatja a gázolajforgalom pörgését. Ebből ugyanis a mezőgazdasági gépek annyit vásárolhattak hatósági áron, amennyire szükségük volt. Márpedig javában zajlottak az őszi munkák a földeken.

Akárhogy is, a 2022. októberi forgalom a benzinnél és a dízelnél is kisebb volt az egy évvel korábbinál:

benzinből 2, gázolajból 5,5 százalékkal fogyott kevesebb.

Az igazi fordulópont viszont még csak most következik, hiszen november második felében általánosan is megjelent az üzemanyaghiány a kutakon. Az okokról a Világgazdaság is sokat írt – érdemes ezt, ezt és ezt a cikkünket is hozzáolvasni a témához –, de érdemes külön is megnézni, micsoda féktelen fogyasztás tombolt az elmúlt időszakban a magyar töltőállomásokon.

Vitték, mint a cukrot, boldog, boldogtalan

Brutálisan, 25,7 százalékkal ugrott meg az év első kilenc hónapjában a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) tagvállalatai által forgalmazott üzemanyag mennyisége. Ez azt jelenti, hogy

háromnegyed év leforgása alatt 2,83 milliárd literről 3,56 milliárd literre nőtt a fogyasztás.

Úgy, hogy a MÁSZ a hazai töltőállomásoknak csak az 51 százalékát tömöríti. Tehát ennél jóval több üzemanyagot vásároltak Magyarországon. Igaz, a bővülés üteme a többi kútnál visszafogottabb lehet, tekintve, hogy ezek kisebb piaci szereplők, nem pedig nagyvállalatok.

Mindenesetre a 95-ös ársapkás benzin egyedül 40 százalékos robbanást produkált, és közel 1,2 milliárd liter fogyott belőle.

Miközben a 2021-es hasonló időszakban még csak 830 millió. A 480 forintos dízelnél hasonló nagyságrend látszik: több mint 36 százalékos volt a növekmény. Hatósági áras gázolajból így az idei első kilenc hónapban

2,11 milliárd litert adtak el, szemben a 2021-essel, amikor 1,54 milliárdot.

Nem túlzás azt állítani, hogy 10-ből 9-en kizárólag ársapkás üzemanyagot tankoltak, ezt jól mutatják a prémiumtermékek statisztikái. Prémiumbenzinből 140 ezer litert sem sikerült értékesíteni az idén ősz elejéig, pedig tavaly ugyanebben a periódusban még a 240 ezret súrolta a forgalom.

A visszaesés 41 százalék.

A prémiumdízel egy éven belül 221 ezer literről 142 ezerre zuhant be, ami 35 százalékos mínusz.

Mi ebből a tanulság?

Ezek alapján elmondható, hogy ilyen mértékű, gyakorlatilag kontroll nélküli fogyasztás mellett az üzemanyagárstop sorsa hosszabb távon eleve megpecsételődött. Hiába kérték a magyar piacot lényegében egymaga ellátó Mol vezetői, hogy mindenki csak annyit tankoljon, amennyire szüksége van, ennek láthatóan nem lett foganatja.

A legmegdöbbentőbb az egészben, hogy a Mol papíron még így is képes lenne kiszolgálni az irreális keresletet. Ennek két feltétele van:

az orosz kőolaj stabilan érkezik, a másik pedig a százhalombattai finomító (DuFi) megfelelő működése.

Az előbbi még csak-csak teljesül (meglátjuk, mi történik a jövő héten, amint élesednek az EU-s olajembargós szankciók), az utóbbi viszont jelen állás szerint nem. A DuFi második hete csak fél gőzzel üzemel, miután olyan technikai probléma merült fel a karbantartás során, amelyet eddig nem sikerült javítani.

Nem csoda, hogy most minden eddiginél nagyobb az esély arra,

hogy az ellátásbiztonság érdekében a kormány feloldja az üzemanyagárstopot, ezzel megnyitva az utat a külföldi import előtt.