A Mol Nyrt. jelentős mennyiségű készletein felül a biztonsági kőolaj és kőolajtermék készletek 74 napnyi nettó importnak felelnek meg – ez derül ki a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) adataiból.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ez a mennyiség a hazai fogyasztásra vetítve is hosszabb időre biztosítani tudja a folyamatos ellátást.

A stratégiai kőolaj készletek 2022. november 15-i, 677 ktonnás mennyisége a hazai finomító körülbelül 40 napnyi folyamatos működtetésére elegendő,

míg a 302 millió liter gázolaj, a 265 millió liter benzin biztonsági készlet, valamint a stratégiai kőolaj feldolgozásából származó üzemanyag-mennyiség mintegy 60 napnyi hazai üzemanyag fogyasztást biztosít.

Az MSZKSZ korábban is jelezte, készen áll rá, hogy szükség esetén – amennyiben a tulajdonában álló stratégiai készletek felszabadítására lenne szükség – biztosítsa a hazai finomító, illetve a hazai üzemanyagpiac ellátását. Erre már egyszer szükség volt: a kabinet nyáron két kormányrendeletet is kiadott, amik a biztonsági kőolajtermék-készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról szólnak.

Ezekben 18 millió liter 95-ös benzin és 213 millió liter gázolaj felszabadítását rendelte el.

Az MSZKSZ a meghatározottak szerint 2022. június–augusztusban értékesítette az üzemanyagot a jogosultak részére.

Üzemanyagpara, sokadik felvonás

A leürüléstől való félelem az elmúlt napokban tört felszínre újra, miután a Mol arról adott ki tájékoztatást, hogy a november 28-án kezdődő héten nem tud dízelt és motorbenzint biztosítani számos, a hálózatán kívül működő független benzinkutaknak. Az átmeneti intézkedés azokat a kutakat érinti, amik felé az olajvállalat nem tartozik kiszolgálási kötelezettséggel. Nem ez volt az első ilyen bejelentés, november közepén a Mol egyszer már hozott hasonló döntést. Akkor a vállalat közleménye szerint

194 viszonteladó esett ki az ellátási láncból, akik a belföldi töltőállomások 10 százalékát működtetik.

Ezek a szereplők szeptemberben a Moltól a viszonteladói piac teljes üzemanyagigényének 2,5 százalékát vásárolták meg. A társaság úgy kommentálta a lépést, hogy Magyarország működését és ellátását tekintik a legfontosabbnak. Ugyanakkor emlékeztettek rá, hogy a szerződéseiket mindig teljesítik, az ellátási stratégiájukat pedig hetente felülvizsgálják.

A száraz tények

A Mol felel a magyarországi piac több mint 80 százalékának kiszolgálásáért, amely teljes gyártási kapacitás mellett is megfontolt ellátási stratégiát igényel. A cég mindig is meghatározó volt a magyar piacon (ahogy a régióban is), a szerepe viszont kétségkívül felértékelődött, mióta a kormány az infláció leküzdésére hivatkozva éppen egy éve árstopot vezetett be a benzin és a dízel esetében. A 480 forintos literenkénti ár változatlanul komoly segítség a háztartásoknak, ugyanakkor van egy másik hatása is: ellehetetlenítette az üzemanyagimportot Magyarországra.

Ezért a piac ellátása lényegében a Molra szakadt rá.

Ez mennyiségi, illetve pénzügyi oldalon nem vállalhatatlan teher, sőt. Novemberben a Mol soha nem látott profitot jelentett: az üzemanyagár-sapka és a társaságot terhelő különadók mellett is várakozáson felüli rekordnyereséget szállított. Három hónap alatt 1,45 milliárd dollár EBITDA jött össze, 2022 egészére pedig már 4,1–4,4 milliárd dollárral számol a vezetőség. Ennek origója, hogy a Mol változatlanul hozzájut az olcsó orosz olajhoz, miközben a világpiaci árak elszálltak.

Így a vállalat a termékei nagyobbik részét magas áron tudja értékesíteni,

emiatt soha nem látott szintre nyíltak ki az árrések. Ugyanakkor az is tény, hogy Magyarországon még soha nem nőtt olyan mértékben a gázolaj-felhasználás, mint 2008 és 2022 között: csak májusban 389 millió liter fogyott, míg 2008-ban csak 210 millió liter.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Erre a 80 százalékos emelkedésre tett még rá egy lapáttal a nyáron a turistabuszok, illetve évente többször a mezőgazdasági gépek üzemanyagigénye. Ezt a felfokozott igényt azonban a Mol képes volt abszolválni a nyári főszezonban, igaz, ehhez a stratégiai készletek megnyitása is kellett.

A sötét ló, a Dufi

Az orosz kőolaj körül van néhány bizonytalanság, de a kormány deklarálta: az Oroszországból érkező kőolajszállítás zavartalansága mellett január után is fenntartható az árstop.

Ehhez azonban a kabinet még egy feltételt szabott, ami jelen állás szerint korántsem adott.

Ez nem más, min a százhalombattai finomító, a Dunai Finomító (Dufi) folyamatos működése. Márpedig a Dufiban nyár óta lényegében karbantartások zajlanak, ráadásul a hírek szerint nem feltétlenül gördülékenyen. Az Index azt írta, hogy a finomító most körülbelül 55 százalékon üzemel, mert egy tervezett karbantartási folyamat közben olyan meghibásodást észleltek, ami miatt újabb javításokra van szükség.

Információik szerint

a legkorábban december 2-től termelhet ismét teljes kapacitással az üzem. Az üzemanyaghiány tehát jövő hét végétől enyhülhet.

A százhalombattai Dunai Finomító 1965-ben kezdte meg működését. A Mol által üzemeltetett finomító 165 ezer hordó/nap (8,1 millió tonna/év) kőolaj-feldolgozási kapacitásával a közép-kelet-európai régió egyik legnagyobb finomítója.