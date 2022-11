Megszűnhet a benzinárstop januártól

Január elsejétől csak bizonyos feltételekkel tudják fenntartani a benzinárstopot – számolt be az ATV Híradó.

Az Oroszországból érkező kőolajszállítás zavartalansága mellett a százhalombattai finomító folyamatos működése is szükséges a benzinárstop január utáni fenntartásához

– közölte a Miniszterelnökség illetékese az ATV-vel.

A kormányzatnak is el kell döntenie, hogy árat szabályozunk vagy üzemanyaggal látjuk el a piacot.

„Én azt gondolom, hogy a korlátozások ma már nagyobb kárt okoznak, mint amit az árnövekedés okozott a múltban” – fogalmazott Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség elnöke. A Mol azt írta az ATV-nek, hogy tankerautóik folyamatosan úton vannak, és az exportra szánt üzemanyag mennyiségét is korlátozzák. Az olajvállalat hozzátette, hogy a normál időszakokhoz képest most 15-20 százalékkal több üzemanyagot szállítanak partnereiknek, vagyis ennyivel magasabb a fogyasztás az ársapka előttinél. A Dunai Finomító ugyanakkor egy korábban kezdett karbantartási munka miatt továbbra is csökkentett kapacitással üzemel.

A Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező olaj áramlása az elmúlt időszakban többször is szünetelt, először november 15-én, a Lengyelországot ért rakétabecsapódásokat követően, majd november 23-án is részlegesen leállt a kőolajszállítás.

Korábban a VG is megírta, hogy átmeneti intézkedés az üzemanyag-kiszolgálás korlátozása, és olyan kutakat, kiskereskedőket érint, akiknek a Mol nem tartozik kiszolgálási kötelezettséggel. Összesen 194 viszonteladót érint a változás. A Mol felel a magyarországi piac több mint 80 százalékának kiszolgálásáért, ami teljes gyártási kapacitás mellett is megfontolt ellátási stratégiát igényel.