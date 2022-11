A Monetáris Tanács úgy látja, hogy javult a kockázatvállási hajlandóság a világban, de a háború miatt jelentősek a kockázatok a régióban - kezdte a háttérbeszélgetést Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, miután a Monetáris Tanács mai kamatdöntő ülésén változatlanul 13 százalékon hagyta az alapkamatot. A szakember szerint a belső kereslet lassul, miközben az ipari termelés és az export bővült, ezen két hatás az energiaárak csökkenésével együttesen a folyó fizetési mérleg javulását vetítik előre már rövid távon is.

Az inflációról azt mondta, hogy a Monetáris Tanács úgy látja, 2023 elején egyre markánsabban jelennek meg a dezinflációs hatások. Jelezte, hogy december elején ismét megtartja devizapiaci swap tendereket.

Az október közepén bevezetett eszközök hatások voltak, "stabilabb a pénzpiaci helyzet". Ugyanakkor a szigorú monetáris kondíciók tartósan fennmaradnak.

Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A növekedésről azt mondta, hogy a harmadik negyedévi növekedési adatok kedvezőek voltak.

Összességében a szélsőséges kimeneteket sikerült elkerülni Európában, de a lassulás velünk van

- fogalmazott. A magyar adatokról azt mondta, hogy a negyedik negyedévben folytatódik a gazdaság lassulása. Ha az adatok mögé nézünk, akkor kitartott a belső kereslet lassulása, mint fogalmazott "szükségszerű alkalmazkodás" megy végbe, de az energia fogyasztás is visszaesett, mind a földgáz, mind az áram esetében ez látható a jegybank alelnöke szerint.

A jó hír, hogy az ipari termelés két számjegyű dinamikát mutatott, a havi bázisú növekedés is ezt mutatja. A gazdasági növekedés szerkezetében látható, hogy a belső keresletben lassulás figyelhető meg, miközben az export javult. Ez a két hatás az energiaárak csökkenésével azt okozza, hogy a folyó fizetési mérleg hiánya javulni fog, sőt, már túl vagyunk a mélyponton is szerinte, még az elemzői várakozásoknál is jobb lett a szeptemberi adat.

Az infláció kétharmadát az energiaárak és az élelmiszerárak emelkedése okozza Európában, a magyar adatok is beilleszkednek ebbe a sorba. A magyar inflációban 60 százalékot magyarázott ez a két hatás. Az inflációs ráta emelkedését döntően az élelmiszer-infláció okozza,

kellemetlen meglepetések benne vannak a pakliban

- fogalmazott, hozzátéve, hogy sok országban már csökken az infláció, de az élelmiszer infláció továbbra is húzza az áremelkedéseket.

Hangsúlyozta, minden transzmissziós csatornára szükség van, hogy az inflációt megfékezzék, és egy tartósan csökkenő pályára állítsák. A célzott intézkedésekről azt mondta, hogy a kockázati prémium sokkok jelentős hatást gyakorolhatnak egyes országos devizapiacaira. A likviditás több mint fele tartósan lekötött, míg a másik fele az egynapos betéti eszközben található. Hangsúlyozta, hogy folytatódnak a devizaswap tenderek és a diszkontkötvény-aukciók.

Leszögezte, hogy a jegybank az október közepén bevezetett eszközöket a kockázati megítélés trendszerű javulásáig alkalmazza. Ezen a téren azt látják, hogy a külső közegben volt elmozdulás, de ez még nem trendszerű.

Nagy kérdésnek nevezte, hogy a háborúnak mik lesznek a fejleményei, ahogy az energiaválság feloldódása is még kérdéses. A nagy jegybankok szigorítása folytatódik, ami a feltörekvő piacokat nyomás alatt tartja. A folyó fizetési mérleg hiánya és az EU megállapodás is befolyásolja a kockázati megítélést.

A jegybank álláspontja, mióta egy magasabb inflációs közegbe léptünk, hogy az árstabilitás elérése a kulcs. Az infláció letörésének nincs alternatívája, ehhez a monetáris transzmisszió minden csatornájára szükség van

- válaszolta a kormány betéti kamatstopról hozott döntésére, hozzátéve, az intézkedés hatását egyelőre pontosan még nem látják, szerinte ez a következő napokban fog kiderülni. Az MNB eredményét hogy miképp érinti, azt mondta, hogy a jegybanknak nincsen ilyen célja, a kérdés szerinte "sokadlagos". A meglévő eszközök használtságán a kormány döntése nem fog változtatni.

Az EU tárgyalásokról azt mondta, hogy azt látják, hogy a végéhez közelednek, de akkor lesz lezárva, ha a tinta megszárad a papíron. "Mi hiszünk a száz százalékos megállapodásban", mondta.

Az infláció tetőzésével kapcsolatban elmondta, hogy az év végéig emelkedő pályán marad, amiben meghatározó lesz az élelmiszerárak emelkedése, felfelé mutató kockázatokkal.

A jövő év elejére várható trend, mind a belső és mind a külső folyamatok egy irányba mutatnak, hogy 2023 első negyedévében bekövetkezik, ugyanakkor ez a fordulat elhúzódó, fokozatos lehet. Érdemi infláció csökkenés csak az év második felében várható.

Folyamatosan egyeztetnek a kormány szereplőivel Virág Barnabás szerint, ennek megfelelően minden észrevételüket jelezték. Figyelemmel követik, hogy a részpiacokon milyen elmozdulások történnek, de továbbra is a monetáris transzmisszió hatékonyságát tartja elsődlegesnek a jegybank - válaszolta ismét az MNB alelnöke a betéti kamatstopról.