Az idei esztendő akár rekordot is tartogathat a családi otthonteremtési kedvezmény, a CSOK ügyében – nyilatkozta a Világgazdaságnak a pénzügyminiszter helyettese. Tállai András államtitkár ismertette, hogy 2022-ben, november végéig közel 33 ezer szerződést kötöttek meg. Az érintettek mintegy fele használt lakás megvásárlásához vette igénybe az állami támogatást, majdnem kilencezren új lakást szerettek volna venni, nyolcezer-ötszáznál is többen pedig a falusi CSOK különféle lehetőségeivel éltek.

Fotó: MMD Made my dreams

Ezek alapján van esély arra, hogy az idei adatok megközelítik a tavalyi rekordértékeket: 2021-ben negyvenezer szerződésre került pecsét. Ám akárhogy is alakulnak a számok, a CSOK elért már egy álomhatárt: a 2015. július elseje óta élő otthonteremtési támogatás az idei szerződésekkel együtt közel 217 ezer kontraktusnál jár. Potenciálisan ennyi család jutott otthonhoz állami támogatással – fogalmazott a miniszterhelyettes.

Tállai András szerint érdemes a 217 ezres szerződésszámot két külön szempontból is megvizsgálni. Először is kiemelhető, hogy milyen ingatlanoknál használták fel a támogatást. A legtöbb, 126 ezer esetben használt lakás megvásárlásához adtak segítséget az állami milliók, emellett majdnem 57 ezer új otthon kialakításához is felhasználták a támogatást. Falun pedig 34 ezer ingatlan megszerzéséhez, felújításához járult hozzá a dotáció.

A CSOK-szerződések más szempont alapján is szortírozhatók: egyes családok már meglévő gyermekeik után folyamodtak a támogatáshoz, mások gyermekvállalási terveik alapján kötöttek szerződést. Az utóbbi kapcsán Tállai András arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyermekvállalásra egy gyermek esetén négy, kettőnél nyolc év áll rendelkezésre. Új lakás építése, illetve vásárlása esetén – a meglévő gyermekeket is figyelembe véve – a harmadik gyermek megszületésére tíz évig van lehetőség. – Miután a CSOK 2015-ös indulása óta még csak hét év telt el, ez idáig az egy gyermek vállalásához megadott négyéves határidő telt le – mondta az államtitkár.

Mint megtudtuk, a 2015. július 1. és 2018. július 31. között megkötött, egy gyermek vállalásáról szóló támogatási szerződések közül új lakás építése, vásárlása kapcsán 670, használt lakás vásárlása, bővítése esetében 3850 szerződésnél nem született meg a vállalt gyermek. Egyéb feltételek nem teljesítése miatt, hatósági határozattal 1292 esetben vonták vissza a CSOK-támogatást. Fontos azonban, hogy még ebben az esetben is van lehetőség fizetési halasztást vagy részletfizetést kérni a jogszabályban meghatározott esetekben.

Tállai András államtitkár Fotó: Kozma István

2015 júliusa óta több mint 78 ezer olyan szerződés köttetett meg, amelyben a házaspárok gyermekvállalása szerepelt – folytatta a miniszterhelyettes. A jogszabályok szerint használt lakásra felvett támogatásnál legfeljebb két, új lakásra kért dotációnál pedig legfeljebb három gyermek vállalására van lehetőség. Mint Tállai András ismertette, a mai napig az érintett családok csaknem fele már elérte a tervbe vett gyermekszámot.

Annyi biztos, hogy a CSOK programja több tízezer gyermek megszületésében játszhatott szerepet.

A friss adatok ismertetése után Tállai András felhívta a figyelmet arra: a világban jelentkező válság ellenére a magyar kormány garantálja a családok támogatását, s arra is vállalkozik, hogy fejlessze a jelenlegi rendszert.

Érdemes megjegyezni, hogy annak idején, kormányon Gyurcsány Ferencék nem így tettek. Nekik az első dolguk az volt, hogy megvágják a családtámogatásokat – emlékeztetett a miniszterhelyettes. – Ők törölték el 2009-ben a szocpolt és a kamattámogatásokat, ezzel ki is végezve az egész lakástámogatási rendszert – idézte fel az államtitkár.