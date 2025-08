Új irányt vett a szállodaipar – gombamód szaporodnak a különleges hotelek

A szálláshelyek intézménye az idők során számos változáson ment keresztül, alkalmazkodva az utazók szükségleteihez és a technológiai fejlődéshez. Mára az olyan szállodaláncok, mint a Hilton, a Hyatt, az Accor vagy a Marriott világszerte biztosítják a uniformizált luxust a kényelemre vágyóknak. Ezzel párhuzamosan viszont egyre inkább növekszik azoknak az utazóknak a száma, akik nemcsak az úticél, de a szállodák kapcsán is keresik a különlegességeket. És számukra is van választék bőven. Őket vonzzák leginkább azok a tematikus, sőt olykor egyenesen bizarr szálláshelyek, amelyek garantáltan életre szóló élményt nyújtanak.

A Skylodge Adventure Suites Peru egyik, a legkülönlegesebb szállodák közül. Fotó: Northfoto/Natura Vive/ MEGA

A szállodák története az ókori civilizációkig nyúlik vissza

Ekkoriban az utazók még főként a kereskedelmi útvonalak mentén kerestek pihenőhelyet. A Guinness Rekordok Könyve szerint a világ legrégibb, ma is működő működő fogadója a Kr. u. 705-ban Japánban alapított, Nishiyama Onsen Keiunkan.

Az ókori Rómában és Görögországban vendégházakat és kúriákat építettek, ahol a fáradt utazók és kereskedők szállást találhattak, ismerkedhettek, ehettek és ihattak. A középkorban pedig a legtöbb kolostor fogadókként is szolgált a zarándokok számára.

A szállodaipar valódi fellendülése az ipari forradalomhoz köthető.

Az új városi -és kereskedelmi központoknak kifinomultabb szálláslehetőségekre volt szükségük, hogy kiszolgálhassák az üzleti utazók egyre növekvő rétegét. Az 1800-as évek végén olyan ikonikus hotelek születtek, mint a londoni The Savoy, a párizsi The Ritz, vagy a New York-i The Waldorf-Astoria, amelyek a luxust olyan fejlett szolgáltatásokkal ötvözték, mint a liftek, a szobaszerviz és az elektromos áram, amelyek akkoriban újdonságnak számítottak.

Conrad Hilton, a Hilton Hotels alapítója 1919-ben vásárolta meg első szállodáját, a Mobley Hotelt a texasi Ciscoban, azért, hogy elszállásolja a területet elárasztó olajmunkásokat. Az üzletember felismerve az országos terjeszkedésben rejlő lehetőségeket, a stratégiai növekedésre összpontosított. Újszerű koncepciója keretében szabványosított szolgáltatásokat kínált az összes szállodában, így biztosítva, hogy a vendégek ugyanolyan magas minőséget kapjanak helyszíntől függetlenül. Ő indította az Egyesült Államok első part menti szállodaláncát, és 1946-ra a Hilton lett az első szállodalánc, amelyet a New York-i tőzsdén jegyeztek.

Kattintson az Origo oldalára, hogy lássa a különleges hotelekről készült képgalériát!