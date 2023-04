Már javában készül az ország a hétvégi a húsvéti ünnepekre. Bár az emberek többsége örül a négynapos hosszú hétvégének, több szempontból is megváltozik az életünk ebben a pár napban. A boltok nyitvatartása, a közlekedési vállalatok menetrendje vagy a gyógyszertárak ügyeleti rendje is módosul. Ezeket gyűjtöttük most (húsvéti) csokorba olvasóinknak.

Húsvét előtt jó néhány akcióval várnak a kereskedelmi láncok.

Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap

Az ünnepre készülők az elmúlt napokban több jó hírt kaptak. Az illetékesek megnyugtattak mindenkit, hogy lesz elegendő húsvéti sonka és a locsolók sem maradnak tojás nélkül. Bár az ünnep miatti megnövekedett keresletet a csalók is szeretik kihasználni, a fogyasztóvédelem bejelentette, hogy a nagyhéten és húsvétkor is árgus szemekkel figyel arra, hogy senki ne trükközzön.

Versenyeznek a boltok, de érdemes sietni

A kiskereskedelmi áruházak az elmúlt hónapokban tapasztalt brutális élelmiszer-infláció után árcsökkentésekkel próbálják legyőzni egymást, és meghódítani a vásárlók kegyeit. A SPAR nagyot akar szakítani a húsvéti időszakban, az Aldi akciós csokikkal próbálkozik és a többiek is jó néhány akciót meghirdettek.

Azonban hiába lesz sonka, tojás, kalács és csoki, ha nem megyünk időben a boltba. A négynapos hétvégén ugyanis nem sok lehetőségük lesz azoknak, akik az utolsó utáni pillanatra hagyták, vagy épp elfelejtették az ünnepi bevásárlást. Péntek, vasárnap és hétfő egyaránt munkaszüneti nap, így szinte minden áruház zárva tart. Azonban szombaton a megszokott nyitvatartási időben várják a vevőket.

Az alábbi kiskereskedelmi láncok alkalmazzák ezt a menetrendet:

Tesco

SPAR

Lidl

Aldi

Auchan

Penny

CBA

OBI

Akik megörülnének annak, hogy szombaton még elintézhetik a nagybevásárlást, azoknak érdemes tisztában lenniük azzal, hogy ezen a napon nagy tömeg várható szinte mindenhol.

Lesznek nyitva gyógyszertárak, de...

Április 7-én, nagypénteken, április 9-én, húsvétvasárnap és április 10-én, húsvéthétfőn kizárólag a 0–24 órás nyitva tartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes és készenlétet ellátó gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást – közölte az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet.

Az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó patikákról településenként vagy vármegyénként az OGYÉI honlapján lehet információhoz jutni, a https://ogyei.gov.hu/gyogyszertarkereso oldalon.

Utazás előtt is érdemes tájékozódni

A hosszú hétvégén szinte valamennyi tömegközlekedési vállalat módosított menetrend szerint üzemelteti a járatait. Emiatt mindegy, hogy a BKK-t, a HÉV-et, a MÁV-ot vagy a Volánbuszt vennénk igénybe, nem célszerű a hétköznapi rutinunk alapján útra kelni.

A BKK tájékoztatása szerint április 7-én, pénteken üzemkezdettől április 10-e, hétfő üzemzárásig az M3-as metró a teljes vonalon közlekedik, de a Nagyvárad téren és a Lehel téren nem áll meg. Ebben az időszakban az M14-es állomáspótló autóbusszal lehet utazni a Nyugati pályaudvar és a Lehel tér között, illetve az M30-as állomáspótló busz is közlekedik a Népliget és a Nagyvárad tér között.

A húsvéti utazás előtt is érdemes tájékozódni.

Fotó: Róka László

A MÁV járatai április 6-án, a tavaszi szünet első napján a pénteki, 7-én a szombati, 8-án és 9-én az ünnepnapi, 10-én a vasárnapi, 11-én pedig a munkanapi menetrend szerint közlekednek.

A reggeli és délutáni InterCity-vonatokhoz az idén is a lehetőségekhez képest egy-két kocsival többet kapcsolnak a helyjegyek elővételi vásárlásától függően. Ez érinti a Nyírség, a Tokaj, a Tópart, a Balaton, a Napfény IC járatait és a Budapest–Tapolca-vonalon közlekedő egy-egy sebesvonatot. A már nem tanuló 26 éven aluliak a 33 százalékos hétvégi kedvezményt április 6-án 10 órától április 10-én éjfélig vehetik igénybe.

A Volánbusz járatainak közlekedési rendje is módosul. Április 6-án a hét utolsó tanítási szünetes munkanapján, 7-én a munkaszüneti napon, 8-án a szabadnapon, 9-én, húsvétvasárnapján a munkaszüneti napon, 10-én a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti napon érvényes menetrend szerint indulnak az autóbuszok.

Április 6-án a H5-ös és a H7-es HÉV a tanítási szünetben pénteken érvényes menetrend szerint, a H6-os, a H8-as és a H9-es a munkanapokon érvényes menetrend szerint jár. A HÉV-vonalakon a munkaszüneti napi menetrend lesz érvényben 7-étől 10-éig, kivéve a H7-esen, amely április 8-án szombati menetrend szerint jár.