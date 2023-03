Minden évben turbulencia alakul ki a húskészítmények piacán húsvétkor. Az idén az infláció miatt különösen fogékonyak a vásárlók az árakra, így adta magát a helyzet, hogy a húsvéti sonka, különösen a legalacsonyabb kategóriás, injektált pácolással érlelt kötözött lapocka valódi mágnestermékké váljon. Ennek következtében a kereskedelmi árverseny ennél, és a füstölt csülök sonkánál alakult ki.

Bár az Aldi „blockbuster” ajánlatot tett a lapockánál (1989 forint), ezzel mégsem omlott össze a termék ára, ugyanis a Világgazdaság múlt szerdán elvégzett ármustrájában már találtunk a Lidlben hasonló kategóriában közelítőleg alacsony árat (2199 forint).

A két ajánlat között van különbség, de nem szignifikáns, ez simán belefér a kiskereskedelmi árversenybe, és inkább a marketingértéke erős, nem az üzenete.

Fotó: Berán Dániel / Heves Megyei Hírlap

Az Aldi vélhetően a Lidl ára alá akart menni, nem pedig a kategória felépített árszintjét igyekezett átalakítani. Nagy kérdés azonban, hogy ezt az ellenértéket hogyan sikerült kialakítania, ugyanis itthon ma tiltott a beszerzési ár alatti értékesítés. Néhány szakember szerint arról lehet szó, hogy egy nagyobb importtétel érkezhetett, amely olcsóbban került a magyar piacra, mint a hazai előállítású termékek. Ebben a kategóriában tavaly 2100-2200 forintos kiskereskedelmi áron lehetett hozzájutni a termékhez, az idei húsvéti szezont megelőző prognózisok 2500 forint körülit jósoltak. Ehhez képest a 2199 forint is kifejezetten jó ajánlatnak tűnik, abból kiindulva, hogy valószínűleg ilyen ár mellett a kereskedő ezen a terméket nem keres semmit – bár az elemzők szerint gyanús, hogy nem is ebből adják el a legtöbbet.

Ha ez igaz, akkor a kérdés adott: hogyan lehet ez alá menni?

Ugyanakkor az Aldi két kínálatából is jól látszik, hogy a prémiumkategória 4000 forint körül alakul, mint ahogy azt megírtuk a múlt szerdán készült mustránkban. Ráadásul olcsó sonka nincs ma a piacon.

A szóban forgó lapocka három évvel ezelőtt kilogrammonként ezer forint körül alakult, ehhez képest a mostani árak nagyon drágák.

A másik érdekesség a füstölt csülök, amelynek a múlt szerdai csemegepultos ára 10 dekánként 199 és 299 forint között alakult a hiparmarketekben. Az Aldi itt is alá ment az áraknak, méghozzá szembeötlőbben, mint a lapockánál. Ezt a terméket kilónként 1699 forintért adja, ami 10 dekánként 169,9 forintot jelent. Az említett 199-hez képest ennek a terméknek az ára is kérdéseket vetet fel: hogyan csinálják? Ugyanakkor érdekesség, hogy az árszínvonal nem igen különbözik a sonkáknál a piacon. Ezt jelzi az Aldi többi ajánlata is, ami összességében nem tűnik úgy, hogy kilógna a sorból.