A jelenleg zajló beruházások nyomán Magyarország fogja vezetni az európai ranglistát az elektromos akkumulátorok gyártásában – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

Fotó: Király Márton / Szijjártó Péter

A tárcavezető a japán Denso új kapacitásbővítő beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy az autóipari beszállító vállalat elektromos, illetve hibrid meghajtású járművek alkatrészeinek gyártására szakosodott divíziót hoz létre Székesfehérváron. A 25 milliárd forintos fejlesztést az állam 3,6 milliárd forinttal támogatja.

A magyar autóipar termelési értéke tavaly nem csupán átlépte a 10 ezermilliárd forintos lélektani határt, hanem 12 ezermilliárd forinttal hatalmas rekordot döntött

– mondta Szijjártó. Hangsúlyozta: a Magyarországra érkező autóipari beruházások eközben egyre magasabb hozzáadott értéket képviselnek, és egyre magasabb technológiai színvonalat követelnek meg.

Jelenleg Kínával, Németországgal és az Egyesült Államokkal versenyzünk a minél több kapacitásért és a minél jobb teljesítményért az elektromos autóipar terén

– fogalmazott.

Magyarország az elektromos akkumulátorok gyártásában a negyedik a globális rangsorban, és ha lezárulnak a jelenlegi beruházások, akkor feljön a második helyre – közölte.

Így tehát az elektromosautó-iparban az európai ranglistát mi fogjuk vezetni, mivel a kínaiak vezetik a globális ranglistát

– jelentette ki. A miniszter arra is kitért, hogy hazánk világszinten már most is a 14. helyen áll az inverterek exportjában, és a most bejelentett beruházással tovább fog javulni ez a pozíció.

Magyarországon immár több mint kétszáz japán vállalat működik, nagyjából 30 ezer embernek adva munkát. A kétoldalú kereskedelmi forgalom az idei első negyedévben mintegy 43 százalékkal emelkedett – tájékoztatott.